В раде «новую церковь» Украины назвали мертворожденной

Депутат Верховной рады на Украине Евгений Мураев назвал Православную церковь Украины «мертворожденной». Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

По словам Мураева, ПЦУ осталась без админресурса.

Он также назвал «радиорекламой» высказывания ученика патриарха ПЦУ Филарета Епифания о привезенных из Константинополя реликвиях, сообщает «Газета.ру».

В декабре 2018 года на Украине на основе двух неканонических церквей при прямом вмешательстве экс-президента Петра Порошенко была создана «Православная церковь Украины», которая в феврале получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея.

Каноническая Украинская православная церковь и Русская православная церковь отметили незаконность ПЦУ и назвали ее автокефалию пустышкой и следствием политических действий.

Большинство православных Церквей мира не признали ПЦУ.