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В УПЦ приветствовали призыв Зеленского к диалогу между церквями

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) приветствуют призыв главы государства Владимира Зеленского к диалогу между предстоятелями украинских церквей и считают его слова важными и необходимыми. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний 29 июля.

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«Вот уже несколько лет религиозная сфера Украины находится в состоянии огромной турбулентности», — отметил он сайту kp.ua.

По словам митрополита, основными проблемами являются принятие на Украине так называемых антицерковных законов, перевод общин УПЦ под другую юрисдикцию по поддельным документам, а также информационные кампании общин друг против друга.

«Но даже на этом фоне особняком стоит такое вопиющее беззаконие, как масштабная и системная кампания по рейдерскому захвату храмов канонической церкви. В ее рамках наших верующих унижают, избивают, калечат, выбрасывая на улицу из тех храмов, которые они строили своими руками и в которые они вложили частичку своей души», — подчеркнул митрополит.

Священнослужитель заявил, что в УПЦ «не против диалога», но только если он будет выстраиваться «на доверии и отсутствии желания одной из сторон сломать своих оппонентов через колено». Первым шагом к примирению, по словам митрополита, мог бы стать возврат отобранных у УПЦ храмов.

1031-ю годовщину Крещения Руси на Украине отметили в два дня. 27 июля праздничные мероприятия провела Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а 28-го — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), сообщает «Федеральное агентство новостей».

В честь праздника Зеленский обратился к предстоятелям украинских церквей и призвал к диалогу, отметив, что вера должна объединять, а не разъединять жителей страны. При этом в поздравительном сообщении украинский лидер упомянул некое государство Киевская Русь — Украина, которого никогда не существовало. Интернет-пользователи посоветовали Зеленскому подучить историю, пишет «Газета.ру».

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) при активном содействии экс-президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую УПЦ МП.

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