Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу. Сообщение он оставил в Twitter 28 июля.

При этом в твите украинский лидер упомянул некое государство Киевская Русь – Украина, которого никогда не существовало. Интернет-пользователи посоветовали Зеленскому подучить историю, пишет «Газета.ру».

«Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси – Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве — наша сила и наше будущее!» — написал Зеленский.

На Украине торжественные мероприятия по случаю 1031-й годовщины крещения Руси проводились два дня. Так, 27 июля праздник отметила Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), на шествие собралось более 300 тыс. верующих, а 28-го — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), однако на крестный ход пришли не более 2 тыс. человек. Мероприятия также проводились в разных местах.

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии экс-президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую УПЦ МП.

В июне между УПЦ КП и ПЦУ разгорелся конфликт. Сначала экс-глава КП Филарет признал, что ПЦУ не является канонической церковью, а томос, по сути, не дал автокефалии. После этого священнослужитель объявил о восстановлении УПЦ КП.

В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда Филарет обвинил «новую церковь» в захвате храмов, а ее главу Епифания — Иудой, и заявил о создании собственного синода.