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Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в День Крещения Руси

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил шествие к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве по случаю дня Крещения Руси. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 28 июля.

Ранее днем Кирилл провел литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

В субботу, 27 июля, крестный ход по случаю 1031-й годовщины крещения Руси прошел в Киеве. Его организовала Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Паломники прошли от центра города к Владимирской горке, где провели торжественный молебен.

Крещение Руси состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960–1015), крестителя Руси, церковь считает святым равноапостольным.

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