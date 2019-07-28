Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси. Богослужение проходит в воскресенье, 28 июля, в Успенском соборе московского Кремля.

После него патриарх возглавит крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади, сообщает ТАСС. Там состоится праздничный молебен.

В субботу, 27 июля, крестный ход по случаю 1031-й годовщины крещения Руси прошел в Киеве. Его организовала Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Паломники прошли от центра города к Владимирской горке, где провели торжественный молебен.

Крещение Руси состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, церковь считает святым равноапостольным.