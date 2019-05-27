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Патриарх Кирилл выразил надежду на изменение политики Украины в отношении церкви

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался насчет политики, которую украинские власти до сих пор вели в отношении церкви. Предстоятель РПЦ назвал ее пещерной и выразил надежду, что при новом президенте страны Владимире Зеленском ситуация улучшится.

«В европейской стране грубейшим образом нарушаются права верующих людей… Результат — реальные страдания людей только за то, что они хотят оставаться членами Русской православной церкви, принадлежа украинской православной общине», — цитирует патриарха «РИА Новости».

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По словам Кирилла, со сменой президента жители Украины связывают ожидание позитивных перемен.

«Я разделяю эти надежды украинцев в связи с избранием господина Зеленского», — отметил патриарх. В частности, он выразил надежду на то, что дискриминация по принципу принадлежности к конкретной религиозной организации навсегда уйдет из жизни украинцев.

Предстоятель РПЦ добавил, что обсудил сложившуюся ситуацию в Страсбурге. Ранее 27 мая он передал комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович материалы о конкретных случаях нарушения прав верующих на Украине.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

31 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что своими действиями Константинополь внес «канонический сумбур». Он отметил, что впервые к православной церкви были привлечены люди, которые не были законным образом посвящены в духовный сан и которые не признаются «иерархами Церкови-матери <…> каковой является Московский патриархат в отношении Украины».

Канонической признана самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), которая после решения Константинопольского патриархата заявила об усилении на нее давления. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур.

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