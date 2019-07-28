На крестный ход Православной церкви Украины пришли 2 тыс. человек

На крестный ход, организованный в Киеве Православной церковью Украины (ПЦУ), пришли не более 2 тыс. человек. Как сообщает в ТАСС в воскресенье, 28 июля, прихожане прошли от храма Софии Киевской до памятника князю Владимиру.

ПЦУ анонсировала участие в мероприятии, приуроченном ко Дню Крещения Руси, не менее 20 тыс. верующих. В этой связи полиция усилила меры безопасности в украинской столице.

В храме Софии Киевской митрополит ПЦУ Епифаний провел молебен. На него с опозданием на два часа явился экс-президент Украины Петр Порошенко, принимавший активное участие в создании ПЦУ и дальнейшем расколе украинского православия.

27 июля крестный ход в Киеве провела Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). В шествии от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры участвовали порядка 300 тыс. верующих. Затем митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение на соборной площади Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.