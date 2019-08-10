На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к лидерам нормандского формата провести немедленную встречу из-за гибели четырех украинских военных в Донбассе остался без ответа, пишет «Главред».

Издание отмечает, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.

В статье отмечается, что Зеленский в отличие от упомянутых серьезных политических лидеров — популист, который руководствуется эмоциями, а не внешнеполитическим курсом и дипломатией.

«Популисты верят, что их талант убеждения выше и эффективнее всех дипломатов вместе взятых. Зеленский и есть именно такой популист <…> Поэтому все трое дипломатично отказали Зеленскому во встрече. И правильно сделали. Жесткий урок для нашего президента. То, что пройдет у Зеленского с Трампом, не пройдет с Меркель, Макроном и Путиным», — уверен автор.

При этом главной проблемой Зеленского он видит не малый политический опыт и популизм, а отсутствие собственного видения, собственной стратегии, в том числе по Донбассу.

7 августа сообщалось, что после Зеленский позвонил Путину. По данным пресс-службы главы украинского государства, лидеры обсудили возможную встречу лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина).

Конфликт на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота в стране.

Одним из главных обещаний предвыборной кампании Зеленского было прекращение военных действий в стране.