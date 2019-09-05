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Британские депутаты отвергли предложение Джонсона по досрочным выборам

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Фото: UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS
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Палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 15 октября. Об этом 4 сентября сообщает «РИА Новости».

За проведение выборов проголосовали 298 депутатов, а против выступили 56 человек. При этом для проведения выборов нужна поддержка 434 парламентариев.

В свою очередь Джонсон выразил недоумение из-за решения парламента и предположил, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин боится поражения. Поэтому британский премьер предложил обдумать идею по досрочным выборам еще раз, таким образом намекнув на повторное внесение инициативы на рассмотрение.

28 августа королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную Джонсоном приостановку работы парламента страны со второй недели сентября до 14 октября. Таким образом премьер-министр ограничил возможность парламента сорвать его планы по Brexit.

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