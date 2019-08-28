Елизавета II одобрила приостановку работы парламента до 14 октября

Королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента страны со второй недели сентября до 14 октября. Об этом говорится в заявлении канцелярии монарха, обнародованном в среду, 28 августа.

Отмечается, что перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 и не позднее 12 сентября, передает The Guardian.

Ранее в среду стало известно, что Джонсон обратился к королеве с просьбой приостановить деятельность парламента. Сообщалось, что таким образом он ограничит возможность парламента сорвать его планы по Brexit. Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения не будет заблокирован.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Европейского союза 31 октября «без всяких «но». Он также не исключает варианта «жесткого» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.