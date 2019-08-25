Джонсон заявил о росте шансов по сделке об условиях Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о повышении шансов на заключение сделки об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом политик сообщил в воскресенье телеканалу ITV.

По словам британского премьера, находящегося на саммите «большой семерки» во французском Биаррице, в настоящее время в Евросоюзе «произошли изменения в настроении». Также Джонсон указал на отсутствие обязанности Великобритании выплачивать в полном объеме отступные в размере 39 млрд британских фунтов стерлингов ($48 млрд) в случае выхода страны из ЕС без соглашения об условиях Brexit.

«Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что 39 млрд фунтов, собственно говоря, больше не должны», — заявил 25 августа глава британского правительства.

О намерении Джонсона отказаться платить ЕС отступные при реализации «жесткого» Brexit стало известно накануне. Согласованная с Брюсселем правительством бывшего премьер-министра Терезы Мэй сумма отступных может быть сокращена с 39 млрд фунтов стерлингов ($48 млрд) до 9 млрд фунтов стерлингов ($11 млрд) из-за отсутствия компромисса в вопросе достижения соглашения об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем.

Джонсон уже заявил, что настроен решительно и согласен на «жесткий» Brexit.

Выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.