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Макрон заявил о готовности Франции к любому сценарию Brexit

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Фото: TASS/Zuma
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Париж готов к любому сценарию выхода Великобритании из Евросоюза, в том числе и к выходу без сделки. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в четверг, 22 августа, перед переговорами с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

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«Надо уважать суверенный выбор британского народа и дать ему возможность реализоваться», — цитирует Макрона ТАСС. При этом, по словам французского лидера, он уверен, что «будущее Великобритании тесно связано с Европой».

Макрон также прокомментировал итоги встречи Джонсона с канцлером Германии Ангелой Меркель. Канцлер заявила, что у Соединенного Королевства есть 30 дней на решение по Brexit.

«Это заявление соответствует духу тех обменов мнениями, которые состоялись у нас с канцлером ранее. То есть это означает, что нам действительно необходимо прояснить ситуацию в течение 30 дней», — сказал Макрон.

Борис Джонсон, вступивший в должность премьер-министра 4 июля, пообещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября любой ценой. Как сообщалось 17 августа, треть британцев поддержали «жесткий» Brexit без соглашения с Брюсселем.

Референдум о выходе из ЕС прошел в Великобритании 23 июня 2016 года. За выход из ЕС проголосовали почти 52% британцев.

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