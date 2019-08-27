Джонсон назвал Brexit невозможным без исключения пункта о «бэкстопе»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в ходе телефонного разговора с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что заключение соглашения об условиях Brexit невозможно при отсутствии изменений пункта о «бэкстопе», согласно которому Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы британского правительства.

«Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах, и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой. Премьер-министр также ясно дал понять, что до тех пор, пока Соглашение о выходе вновь не будет открыто (для переговоров — ред.) и не будет отменен «бэкстоп», перспективы достижения такого соглашения не будет», — отметили в пресс-службе.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Европейского союза 31 октября «без всяких «но». Позднее британские СМИ писали, что Джонсон намерен осуществить Brexit, даже если большинство членов нижней палаты британского парламента вынесет его правительству вотум недоверия.

Глава британского правительства подчеркнул, что настроен решительно и согласен на «жесткий» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.

В свою очередь, в ЕС заявили, что не будут выполнять условия нового соглашения по Brexit в ответ на предложение Джонсона убрать из проекта договоренностей с ЕС пункт о так называемом механизме «бэкстоп». В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).