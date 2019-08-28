Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен приостановить работу парламента до 14 октября. С этой просьбой он обратится к королеве Елизавете II, сообщило в среду, 28 августа Reuters.

Таким образом, Джонсон ограничит возможность парламента сорвать его планы по Brexit: выход Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения не будет заблокирован, рассказал источник.

Британские парламентарии в соцсетях уже осудили инициативу Джонсона, назвав ее ударом по демократии страны.

Джонсон хотел бы приостановить работу парламента на срок больше месяца — с 9 сентября до 14 октября, когда Елизавета II выступит с речью, и примерно за две недели до даты выхода Великобритании из ЕС.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Европейского союза 31 октября «без всяких «но». Позднее британские СМИ писали, что Джонсон намерен осуществить Brexit, даже если большинство членов нижней палаты британского парламента вынесет его правительству вотум недоверия.

Британский премьер настроен решительно и согласен на «жесткий» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.