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Петицию против остановки работы парламента подписали более 1,5 млн британцев

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Фото: TASS/PA Images/Tim Ireland
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Более 1,5 млн человек подписались под требованием не допустить приостановки работы британского парламента. Соответствующая петиция размещена на сайте законодательного органа Великобритании.

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Как отмечает ТАСС, петиция была опубликована 6 августа. Потребовалось 22 дня, чтобы она набрала 10 тыс. голосов, однако ситуация резко изменилась после того, как королева Великобритании Елизавета II дала санкцию на приостановку работы правительства. В течение часа после того, как премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил о данном королевой разрешении, обращение подписали 100 тыс. человек.

На момент подготовки данного материала число подписей составило 1 504 340.

Согласно британскому законодательству, правительство должно дать официальный ответ на петицию, набравшую 10 тыс. голосов и более. А если под онлайн-обращением подписываются более 100 тыс. человек, его должны рассмотреть в парламенте.

28 августа стало известно, что Елизавета II утвердила предложенную премьером приостановку работы парламента со второй недели сентября до 14 октября. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин раскритиковал предложение Джонсона и направил королеве соответствующее письмо, однако на ее решение это не повлияло.

Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле. В своей программной речи он заявил, что решительно настроен вывести страну из ЕС 31 октября «без всяких «но». Позднее британские СМИ писали, что Джонсон намерен осуществить Brexit, даже если большинство членов нижней палаты парламента вынесет его правительству вотум недоверия.

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