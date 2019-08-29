Боле 1 млн британцев поддержали петицию против приостановки работы парламента

Петиция с требованием не допустить приостановки работы британского парламента набрала за один день свыше 1 млн подписей. На момент написания данной заметки (07:45 мск четверга, 29 августа) против инициативы премьер-министра Бориса Джонсона подписалось уже 1 114 791 подданных королевства.

«Работа парламента не должна быть приостановлена, и он не должен быть распущен до тех пор, пока действие статьи 50 (договора о Европейском союзе — описывает процедуру выхода из ЕС — Ред.) должным образом не отсрочено или пока Соединенное Королевство не откажется от намерения выйти из ЕС», — говорится на странице петиции, которая была выставлена накануне на сайте британского парламента.

Согласно законодательству, поскольку инициатива набрала более 100 тыс. подписей, она сначала должна быть рассмотрена правительством, и затем ее должен обсудить парламент.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на опрос компаний YouGov, лишь 28% жителей страны поддерживают планы Джонсона приостановить деятельность законодательного органа, около половины британцев (47%) выступили против такого шага.

Накануне, 28 августа, стало известно, что королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьером приостановку работы парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Оппоненты Джонсона обвинили его в нарушении демократических принципов, пишет «Би-би-си». Они опасаются, что такой шаг даст главе кабмина возможность вывести Соединенное Королевство из европейского сообщества без сделки, поскольку у парламента не будет возможность заблокировать «жесткий» Brexit.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Европейского союза 31 октября «без всяких «но». Он также не исключает варианта «жесткого» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.