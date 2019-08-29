Прямой эфир

Боле 1 млн британцев поддержали петицию против приостановки работы парламента

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петиция с требованием не допустить приостановки работы британского парламента набрала за один день свыше 1 млн подписей. На момент написания данной заметки (07:45 мск четверга, 29 августа) против инициативы премьер-министра Бориса Джонсона подписалось уже 1 114 791 подданных королевства.

Торг уместен: РФ готова к новому экономическому соглашению с Британией
Россия может в любой момент подключиться к переговорам с Соединенным Королевством

«Работа парламента не должна быть приостановлена, и он не должен быть распущен до тех пор, пока действие статьи 50 (договора о Европейском союзе — описывает процедуру выхода из ЕС — Ред.) должным образом не отсрочено или пока Соединенное Королевство не откажется от намерения выйти из ЕС», — говорится на странице петиции, которая была выставлена накануне на сайте британского парламента.

Согласно законодательству, поскольку инициатива набрала более 100 тыс. подписей, она сначала должна быть рассмотрена правительством, и затем ее должен обсудить парламент.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на опрос компаний YouGov, лишь 28% жителей страны поддерживают планы Джонсона приостановить деятельность законодательного органа, около половины британцев (47%) выступили против такого шага.

Накануне, 28 августа, стало известно, что королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьером приостановку работы парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Оппоненты Джонсона обвинили его в нарушении демократических принципов, пишет «Би-би-си». Они опасаются, что такой шаг даст главе кабмина возможность вывести Соединенное Королевство из европейского сообщества без сделки, поскольку у парламента не будет возможность заблокировать «жесткий» Brexit.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Европейского союза 31 октября «без всяких «но». Он также не исключает варианта «жесткого» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джонсон назвал Brexit невозможным без исключения пункта о бэкстопе
Джонсон заявил о росте шансов по сделке об условиях Brexit

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019