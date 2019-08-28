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Лидер лейбористов пожаловался Елизавете II на приостановку работы парламента

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Лидер британской оппозиции Джереми Корбин направил Елизавете II письмо с жесткой критикой решения о приостановке работы парламента. Руководитель лейбористов попросил королеву принять его в поместье Балморал, куда она обычно уезжает на лето.

Как пишет Express в среду, 28 августа, Корбин назвал решение премьер-министра Бориса Джонсона угрозой демократии.

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«Я максимально резко выразил протест от имени моей партии и всех оппозиционных партий, которые поддерживают нас, говоря, что приостановка работы парламента неприемлема», — заявил лидер лейбористов.

По его словам, премьер-министр делает всё, для того чтобы продавить решение о выходе Великобритании из Евросоюза без соглашения.

«Чего он так боится, раз остановил работу парламента с тем, чтобы предотвратить обсуждение этой темы?» — задался вопросом Корбин.

Ранее 28 августа британский премьер объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября. Если Елизавета II одобрит это решение, шансы депутатов повлиять на решение о выходе страны из ЕС существенно снизятся.

Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле. В своей программной речи он заявил, что решительно настроен вывести страну из ЕС 31 октября «без всяких «но». Позднее британские СМИ писали, что Джонсон намерен осуществить Brexit, даже если большинство членов нижней палаты парламента вынесет его правительству вотум недоверия.

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