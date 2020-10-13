Мурашко анонсировал регистрацию второй в России вакцины от COVID-19

В России планируют зарегистрировать вторую вакцину от коронавируса на текущей неделе. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия» .

«Сегодня уже две российские вакцины находятся на стадии клинических исследований, и одна вакцина зарегистрирована. Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл», — цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что одним из ключевых факторов в борьбе с коронавирусной инфекцией является увеличение охвата вакцинации населения против гриппа.

Также в ходе конференции Мурашко заявил, что инфекционная служба в России не была полностью готова к вызовам пандемии коронавируса.

«К сожалению, нужно сказать, что модели угроз и ориентация инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись», — отметил глава Минздрава.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V», напоминает «Газета.ру».

Вторую вакцину от этой инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

11 октября в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова рассказали о ходе клинических испытаний своей вакцины против COVID-19.

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