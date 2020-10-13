Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Опубликованы кадры с места обнаружения тела нижегородского стрелка
Общество
В Роспотребнадзоре назвали противопоказания для вакцинации от COVID-19
Общество
В России за сутки выявили 13 868 случаев заболевания COVID-19
Общество
На Северном Кавказе с 2019 года предотвращено 19 терактов
Общество
Правительство ужесточило ответственность за незаконный вывоз леса из РФ
Сюжет:

Мурашко анонсировал регистрацию второй в России вакцины от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России планируют зарегистрировать вторую вакцину от коронавируса на текущей неделе. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия» .

«Рождаемость на фоне коронавируса вполне может вырасти»
Глава Росстата Павел Малков — о влиянии пандемии на демографию, народах эльфов и новом методе расчета МРОТ

«Сегодня уже две российские вакцины находятся на стадии клинических исследований, и одна вакцина зарегистрирована. Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл», — цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что одним из ключевых факторов в борьбе с коронавирусной инфекцией является увеличение охвата вакцинации населения против гриппа.

Также в ходе конференции Мурашко заявил, что инфекционная служба в России не была полностью готова к вызовам пандемии коронавируса.

«К сожалению, нужно сказать, что модели угроз и ориентация инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись», — отметил глава Минздрава.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V», напоминает «Газета.ру».

Вторую вакцину от этой инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

11 октября в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова рассказали о ходе клинических испытаний своей вакцины против COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020