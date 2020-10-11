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В Центре Чумакова рассказали о клинических испытаниях вакцины

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Клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции, созданной научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, «идут хорошо». Об этом в воскресенье, 11 октября, ТАСС сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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По его словам, у участников исследования нет никаких нежелательных симптомов.

«Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо уже третий день, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции», — сказал он.

6 октября глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. рублей за одну дозу.

В тот же день стало известно, что Центр им. М.П. Чумакова Российской академии наук начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против COVID-19. Разработчики намерены в ноябре закончить первую и вторую фазы испытаний. Если они пройдут успешно, то специалисты перейдут к третьей фазе.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Президент России Владимир Путин рассказал, что среди добровольцев, испытавших препарат, была и его дочь.

Вторую вакцину от этой инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Отмечалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

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