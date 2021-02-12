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Онищенко объяснил создание в России трех вакцин от коронавируса

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Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, зачем в России разработали три вакцины от COVID-19.

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Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

По его словам, таким образом Россия показала всему миру, что российская научная школа, заточенная под вакцинный суверенитет, а также отечественная иммунология сохраняет свои лидерские позиции на планете.

Кроме того, Онищенко отметил разнообразие российских вакцин против коронавируса — всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая от центра «Вектор» и третья — «классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина».

Также депутат в беседе с Sobesednik.ru заявил, что недавно сам успешно привился.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат показал высокую эффективность и безопасность. Вакцину центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали осенью 2020 года. Это вторая вакцина от COVID-19 в России. Она характеризуется ареактогенностью и высокой безопасностью. Эффективность препарата достигала 100%. Также в РФ разработана третья вакцина «КовиВак». Ее созданием занимался Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова .Планируется, что первая серия в 100 тыс. доз «КовиВака» поступит в гражданский оборот в марте 2021 года.

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