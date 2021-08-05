Мурашко призвал привиться от COVID-19 до наступления сезона гриппа

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг, 5 августа, призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса до наступления сезона гриппа.

«Мы начали работу по подготовке к сезонному подъему заболеваемости гриппом. <…> Очень важно, чтобы в этот период подготовки к вакцинации от гриппа население в первую очередь прошло вакцинацию против коронавирусной инфекции»,—сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам главы Минздрава, профилактика позволит избежать подъема заболеваемости и его тяжелого течения.

Он также отметил, что государственные контракты на поставки вакцин от гриппа в регионы уже заключены. По его словам, ожидается, что со следующей недели вакцина начнет поступать в некоторые регионы.

Вместе с тем министр подчеркнул, что за последнюю неделю количество россиян, вакцинированных от коронавируса, увеличилось на 4 млн человек.

Кроме того, Мурашко рассказал, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился.

Ранее в этот день сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа. В клинических исследованиях приняло участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается также, что по такому показателю, как оценка иммуногенности, новая вакцина «Флю-М Тетра» показала превосходящие препарат сравнения результаты.

В ФМБА также рассказали, что вакцина формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа, согласно рекомендациям ВОЗ.

13 июля сообщалось, что Роспотребнадзор в эпидемиологическом сезоне-2021/22 планирует вакцинировать от гриппа не менее 60% населения России и не менее 75% граждан, относящихся к группам риска. Рекомендации о вакцинации определенного числа людей ведомство адресовало региональным властям.

В ведомстве также указали, что делать прививку от гриппа можно не раньше чем через месяц после вакцинации от других инфекций, в том числе и коронавируса.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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