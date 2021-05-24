«Хочется защитить одновременно от COVID-19 и от гриппа»

В России завершается предрегистрационное исследование четвертой вакцины от коронавируса «Конвидеция» , созданной совместно с китайскими специалистами. Итоги испытаний будут получены уже в июле. Российские ученые создают и вакцину двойного действия, которая будет одновременно защищать от COVID-19 и от гриппа, — эта разработка находится на стадии доклинических исследований и показала хороший результат на приматах. Она будет производиться в виде спрея и вводиться через нос. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов. Он также поведал о причинах низкой распространенности гриппа в пандемийный год и о том, какие прививки нужно сделать осенью.

Без укола

— Чем отличается вакцина, которую разрабатывает ваш институт, от уже зарегистрированных препаратов в России?

— Наша вакцина, как и «Спутник V», векторная . Только в качестве носителя (вектора) используется ослабленный вирус гриппа , в который вносят генетический материал коронавируса. Белки гена коронавируса являются антигенами, на которые в организме человека формируется иммунный ответ, обеспечивая защиту и предупреждая инфицирование COVID-19.

— Можно ли сказать, что основная особенность препарата в том, что он будет защищать и от гриппа, и от коронавируса?

— Мы в этом заинтересованы и предполагаем такой эффект. Нам хочется, чтобы вакцина именно так и защищала, то есть одновременно и от гриппа, и от COVID-19 . Исследования наших ученых направлены на формирование такого двойного эффекта. После того как препарат пройдет все фазы испытаний, мы оценим противогриппозный и противоковидный эффект, но сейчас говорить об этом всё-таки преждевременно.

— Какие стадии исследования прошел ваш препарат?

— Сейчас заканчиваются доклинические исследования на животных , в частности на приматах. После их окончания, в конце июня, мы надеемся получить результаты, подтверждающие эффективность и безопасность вакцины. Тогда осенью этого года начнем уже клинические исследования с участием здоровых добровольцев .

— Какую эффективность показывает вакцина на предварительных испытаниях?

— Исследования вакцинного препарата на модельных животных небольшого размера, а именно на хомячках, показали хороший результат . Однако исследование еще не закончено, оно проводится, поэтому о степени эффективности пока рано делать окончательные выводы. Подчеркну лишь, что промежуточные итоги нас удовлетворяют.

Хочется защитить Дмитрий Лиознов Фото: пресс-служба НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева

— После перехода к испытанию на добровольцах каким способом будет осуществляться вакцинирование?

— Вакцина, которую мы разработали, предназначена для интраназального введения, то есть впрыскивания в нос . Выпускать ее планируется в виде спрея. Кроме того, ее можно будет применять и сублингвально, то есть под язык. Но на данный момент всё-таки мы ориентируемся на создание препарата для интраназального введения.

— Когда планируется начать третью фазу испытаний?

— Если всё будет хорошо, последняя фаза должна стартовать в начале 2022 года.

— Сколько введений потребуется и с какой периодичностью?

— Это будет двукратное введение с интервалом в две недели.

— Защитит ли комбинированная вакцина уязвимые слои населения: младенцев, беременных женщин, пожилых и людей с хроническими заболеваниями?

— Введение любого препарата начинается с исследований на лицах от 18 до 60 лет, поэтому первые исследования будут проведены именно на этой группе. Т олько после того, как будет показана безопасность и эффективность, мы сможем говорить про исследования среди наиболее уязвимых для коронавирусной инфекции групп населения . Однако отмечу, что живые вакцины традиционно имеют определенные ограничения: они противопоказаны беременным женщинам, младенцам и людям с иммунодефицитами, то есть тем, у кого есть дефекты иммунной системы. Поэтому возможность применения такой вакцины у этих категорий нуждается в дополнительном исследовании.

— Введение препарата будет ежегодным, как при профилактике гриппа?

— Один из вариантов — ежегодная прививка, но однозначного решения еще нет . Мы посмотрим, что будет происходить с COVID-19, какой будет динамика заболеваемости, и в зависимости от этого выработаем рекомендации по периодичности применения препарата.

— Насколько выпуск этой вакцины будет экономически эффективен по сравнению с другими? Готовы ли производственные мощности для ее масштабирования?

— Сложно сказать, будет ли ее производство экономически эффективнее, так как нам не известна себестоимость других. В целом себестоимость вакцины на основе ослабленного вируса гриппа невысокая. Технологии производства таких препаратов отработаны, есть предприятия, которые смогут производить в необходимых масштабах.

Подавляющий эффект

— У скольких жителей России должны быть антитела к коронавирусной инфекции для формирования коллективного иммунитета?

— Минимальный показатель — 70%, но чем выше коллективный иммунитет, тем больше иммунная прослойка людей, имеющих антитела, и лучше защита от COVID-19.

— На протяжении многих десятилетий острые респираторные заболевания и грипп занимали первое место по распространенности среди инфекционных заболеваний, особенно осенью и весной. Как отразилась пандемия COVID-19 на циркуляции гриппа в России?

— В минувшем эпидемическом сезоне 2020/21 годов во всем мире регистрируется очень незначительное число случаев гриппозной инфекции . Да можно сказать, что ее практически нет. В нашей стране, как и в целом в Северном полушарии, в прошлом сезоне (2019–2020 года) грипп очень быстро сошел на нет, как только пришел COVID-19. В Южном полушарии, как это обычно происходило в эпидемический сезон в апреле, мае, июне, июле, эпидемии гриппа также практически не было.

Хочется защитить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В чем причины такой низкой заболеваемости гриппом?

— Причины разные. Сейчас профессиональное сообщество их обсуждает. С одной стороны, на незначительной распространенности гриппа сказались противоэпидемические мероприятия , которые люди выполняли: находились в карантине, соблюдали дистанцию, использовали маски. Это привело к снижению возможности заразиться респираторными инфекциями. С другой стороны, заболеть COVID-19 проще. В среднем инфицированный коронавирусом может заразить 2,5–3,5 человека, а вирусом гриппа — 1–1,5. Исходя из этих показателей грипп оказывается менее контагиозным.

— Получается, что коронавирус активнее вируса гриппа?

— Возможно. Есть предположение, что в организме возбудитель COVID-19 более активный и подавляет вирус гриппа . Происходит интерференция, то есть конкуренция между близкими видами, в результате один побеждает другого. Отмечу, что эта гипотеза требует изучения.

— Можно ли ожидать осенью роста заболеваемости гриппом, после того как в России пройдет массовая вакцинация?

— Давать прогнозы — дело неблагодарное, но мы понимаем, что вирусы гриппа никуда не денутся, они вернутся и начнут активно распространяться. Произойдет ли это будущей осенью или в следующем году, сейчас предсказать сложно. Но, несомненно, мы наблюдаем рост охвата вакцинопрофилактикой. Иммунитет к возбудителю новой коронавирусной инфекции вырабатывается у всё большего числа россиян. Поэтому, что станет с COVID осенью и вернется ли грипп, это вопрос, ответ на который надо подождать.

— Как будет проходить вакцинация против гриппа в этом году, если вирус в течение года практически не циркулировал?

— Действительно, то, что гриппа в этом году практически не было, вызывает определенные сложности для формирования рекомендаций для вакцинных штаммов на следующий год , потому что возможностей отслеживать их было очень мало. Тем не менее ВОЗ принято решение рекомендовать к использованию предыдущие вакцинные штаммы, ориентируясь на наблюдения за циркуляцией вирусов гриппа.

— Сейчас четырехвалентная вакцина всё больше вытесняет трехвалентную. А разрабатываются ли пяти- и шестивалентные вакцинные препараты?

— На мой взгляд, пока практической необходимости в разработке пяти-, а тем более шестивалентных и более вакцин нет, так как мы видим, что в основном циркулируют те штаммы, которые входят в трех- или в четырехвалентные препараты. Всё чаще наблюдается активность сразу двух линий вирусов гриппа В, поэтому сейчас широко внедряются четырехвалентные вакцины. Но переход на подобные препараты увеличивает стоимость вакцины, так как введение каждого нового штамма — это дополнительные затраты, в результате возрастает цена вакцинопрофилактики, а при широком охвате это достаточно большие финансовые ресурсы.

— Можно ли заразиться одновременно и гриппом, и коронавирусной инфекцией? Если такие случаи были, каковы особенности течения заболевания?

— Да, это возможно. Случаи одновременного инфицирования и развития смешанной инфекции COVID-19 и гриппа описаны. Течение заболевания разное. Наиболее неблагоприятное сочетание инфекции COVID–грипп у людей старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями. Пугать не хочется, но те, у кого регистрировали сочетанную инфекцию, умирали в 2,5 раза чаще . Более тяжелое течение заболевания вполне закономерно. В России такие случаи не описаны, их немного и по данным зарубежных специалистов.

— Какие новые вакцинные, лекарственные препараты разрабатываются в вашем институте?

— Нами разрабатываются вакцины на векторной платформе на основе вируса гриппа для профилактики туберкулеза, респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, гриппа . Создаем также препарат для терапии онкологических заболеваний. Мы также оцениваем противовирусную активность различных молекул в отношении острых респираторно-вирусных инфекций, разрабатываем лекарственные препараты для лечения и профилактики ОРВИ и надеемся, что ряд из них дойдет до производства. Но о сроках их выпуска говорить пока преждевременно.

Еще один защитник от COVID-19

— Как проходят клинические испытания российско-китайской вакцины «Конвидеция»?

— В нашей стране сейчас идет два клинических исследования этого препарата. Одно из них — локальное, предрегистрационное, для того, чтобы «Конвидецию» зарегистрировали в России. В испытания включены 500 человек. Можно сказать, что на данный момент мы находимся на финише этого исследования, в июне будут подводиться итоги. Добровольцы узнают, кто из них был привит вакциной, а кто получил плацебо. Предварительные результаты показывают, что более чем у 90% наших участников были обнаружены антитела , то есть препарат сработал с достаточно хорошей эффективностью. В июле получим более точные данные.

Второе исследование международное, более масштабное. Оно проводится для оценки эффективности на большой когорте людей и будет применено затем для международной регистрации. В него включено более 44 тыс. добровольцев в разных странах мира, например в Чили, Аргентине, Мексике, Пакистане, России. В нашей стране участвуют 5,4 тыс. добровольцев в разных городах. Этот проект будет длиться ориентировочно до середины 2022 года, и только в первой половине следующего года получим окончательные результаты. По предварительным данным, на 14-й день вакцинации 95% добровольцев оказываются защищенными от тяжелой формы COVID-19.

Хочется защитить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Как добровольцев отбирали в России? Каким требованиям они должны были отвечать?

— Исследование начинали ранней осенью прошлого года, а готовились к нему еще в августе. В это время коронавирусная инфекция распространялась достаточно интенсивно, а зарегистрированных вакцинных препаратов еще не было, в отличие от Китая, где уже зарегистрировали «Конвидецию». Поэтому у россиян к вакцине был большой интерес, и добровольцев вызвалось большое количество, отобрать 500 человек оказалось несложно. Исследование предполагает, что в нем могут принять участие только здоровые люди. Все они получили однократную дозу препарата, но кто-то получил вакцину, а кто-то плацебо. По наблюдениям, нежелательные явления отмечались: повышение температуры, головная боль и т.д., но в целом они были относительно редкие и купировались достаточно быстро — в течение двух-трех дней .

— Чем «Конвидеция» отличается от других вакцин?

— Вакцина сделана на основе аденовируса человека и схожа с отечественным «Спутником V», но в ее основе один пятый серотип аденовируса, и требуется лишь однократное введение для защиты от COVID-19.

— Коронавирусная инфекция мутирует. Как можно оценить эффективность этого препарата с учетом выявления новых штаммов?

— Мировые вакцинные препараты , в том числе и «Конвидеция», были созданы на основе исходного уханьского варианта коронавируса, и до сих пор они эффективны в отношении новых вариантов. Да, в ряде случаев идет снижение эффективности, но этого хватает для защиты от новых вариантов.

— Рекомендуете ли вы сделать прививку от гриппа осенью?