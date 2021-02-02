Обещал вернуться: ученые прогнозируют эпидемию гриппа будущей зимой

Вирусологи опасаются, что в связи с санитарными мерами по сдерживанию COVID-19 пострадал общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям, в частности к гриппу. Люди меньше им заражались, меньше болели, что может привести к серьезной вспышке этой инфекции будущей зимой. Под вопрос ставится и эффективность вакцинации от гриппа, так как с 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года было собрано почти в сто раз меньше геномных последовательностей вируса по сравнению с тем же периодом годом ранее. То есть ученые попросту могут пропустить штаммы, которые будут циркулировать в Северном полушарии в следующий сезон, и система здравоохранения столкнется с крупномасштабной эпидемией гриппа.

Обратная сторона карантина

Ограничительные меры в период пандемии привели к тому, что в этот осенне-зимний сезон резко сократилась заболеваемость гриппом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на основе собранных в конце прошлого месяца данных глобального эпиднадзора заявляет, что активность гриппа в Северном полушарии находится на «межсезонном уровне», то есть также низка, как обычно бывает летом, сказано в статье на портале Science.

В частности, в Соединенных Штатах процент амбулаторных посещений по поводу «гриппоподобного заболевания» составляет 1,6%, что ниже базового уровня на 2,6%. С конца сентября 2020 года клинические лаборатории США собрали всего 925 положительных проб по сравнению с 63 975 на данный период в сезоне гриппа 2019–2020 годов.

Обещал вернуться Фото: Global Look Press/US Navy

Однако, несмотря на то что в этом сезоне грипп почти полностью побежден, следующей осенью он может вернуться, причем в усиленном варианте. Вирусологи опасаются, что из-за низкой заболеваемости сильно пострадает общий популяционный иммунитет к этому заболеванию: меньшее количество заражений может привести к увеличению восприимчивого к инфекции населения и более крупной вспышке гриппа следующей зимой.

«Как разработчики моделей заболеваемости мы знаем, что в этой ситуации возможен неожиданный поворот», — приводит издание слова эпидемиолога из Принстонского университета Рэйчел Бейкер.

В частности, в ноябрьском исследовании научный коллектив из Принстона смоделировал будущие вспышки гриппа более чем в 300 округах США и мексиканских штатах, предполагая сокращение передачи этих вирусов на 20% в этом году. Для некоторых регионов эта модель предсказала на зиму 2021–2022 годов вдвое более масштабные вспышки, чем в обычные годы.

На распространение гриппа, как и любого другого респираторного заболевания, влияют меры, широко принимаемые против COVID-19: ношение масок, самоизоляция, социальное дистанцирование и прочее. В результате в этом году мы действительно наблюдаем значительное снижение заболеваемости гриппом, сообщил «Известиям» доцент кафедры биофизики МФТИ, доцент кафедры физики живых систем МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

— Но как только меры по предотвращению новой коронавирусной инфекции будут ослаблены, естественным образом начнут быстрее распространяться и другие респираторные вирусы, включая грипп. В результате можно будет ожидать роста заболеваемости по сравнению с 2020 годом , — отметил специалист.

Так устроена генетика вируса, что при мощных мерах изоляции эволюция гриппа была заторможена, сообщила «Известиям» директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского (вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Мария Ведунова.

Обещал вернуться Фото: Global Look Press/Elena Sikorskaya

— Это не значит, что грипп полностью исчез и больше никогда не появится. Думаю, что к следующему году сформируется полноценный штамм и мы столкнемся с классической эпидемией гриппа, — рассказала медик.

Штаммы мимо

Экспертное сообщество ставит под вопрос и эффективность вакцинации от гриппа на будущий сезон. Специалисты Вашингтонского университета в Сиэтле и Центра исследования рака Фреда Хатчинсона анализируют геномы вирусов гриппа, собранные сетью эпидемиологического надзора ВОЗ, чтобы определить новые штаммы, от которых вакцина против гриппа в следующем году должна будет защитить жителей Северного полушария.

По их данным, в этом сезоне с 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года было собрано всего 127 последовательностей по сравнению с 12 218 годом ранее. А значит, ученые попросту могут пропустить какие-то штаммы, которые будут циркулировать в Северном полушарии следующей зимой.

Обещал вернуться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Такое опасение существует каждый год, и этот не исключение, несмотря на резкое снижение числа заболеваний, считает заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

— В частности, в 2019 году не все вакцинные штаммы были предсказаны и рассчитаны правильно, — подчеркнул эксперт. — Просто мало было получено данных о циркулировавших тогда штаммах. Поэтому сейчас надо проводить намного больше мониторинговых молекулярно-биологических исследований в отношении всех респираторных вирусов.

Как сказано в заметке Science, состав вакцины от гриппа на будущий сезон будет обсуждаться в феврале на уровне ВОЗ. В этом году основным компонентом может стать генетический вариант вируса, который недавно появился в Камбодже, Бангладеш и Индии. Что касается роста заболеваемости в будущем сезоне, то пока рано строить точные прогнозы, так как нынешний эпидсезон по гриппу еще не завершен, напомнила врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Елена Белова.

— Эпидемический контроль осуществляется в течение года. В настоящее время ученые имеют возможность быстро реагировать на изменения вирусов, в том числе вирусов гриппа, — подчеркнула она.

В России грипп может начать распространяться уже этой весной, заявила ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко. В свою очередь, и.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов отметил, что в теории возможно подавление вируса гриппа коронавирусом. «Но пока нет доказательств, что это действительно так», — цитируют его СМИ.

Более точно спрогнозировать ситуацию можно будет в конце февраля, говорят специалисты. По последним данным управления Роспотребнадзора по Москве, эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) с 18 по 24 января 2021 года оценивалась как спокойная. В ведомстве уточнили, что показатель заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей в городе ниже на 16,1%.