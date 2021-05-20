Календарь перевернут: вакцинация от COVID может стать ежегодной

Вакцинацию от COVID могут включить в национальный календарь прививок. С таким предложением Михаил Мишустин выступил на заседании правительства 20 мая. Это позволит быстро и эффективно создать коллективный иммунитет, считают в Совфеде. В Госдуме «Известиям» заявили, что прививку по календарю можно будет сделать только российскими препаратами . Однако у желающих воспользоваться иностранными вакцинами тоже будет такая возможность, но уже не бесплатно. Эксперты Роспотребнадзора считают, что властям предстоит проработать еще много моментов — например, активнее привлекать россиян к прививочной кампании, а также в целом упрощать этот процесс. Тем не менее решение о включении в календарь демонстрирует, что производство препаратов уже полностью налажено.

Из года в год

Накануне многих россиян насторожили слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который теоретически допустил обязательную вакцинацию от коронавируса . Однако вскоре в Кремле заявили, что в настоящий момент так вопрос не стоит. 20 мая на заседании правительства к теме антиковидной вакцинации снова вернулись: премьер-министр Михаил Мишустин предложил включить ее в национальный календарь прививок .

Календарь перевернут Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

— Соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовлены . У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 млрд рублей, — заявил премьер на заседании правительства.

Для обеспечения населения необходимым количеством препаратов кабмин также поддержит производителей: им предоставят право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость начиная с января 2021 года . По словам главы правительства, это поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней.

Календарь перевернут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Помимо этого председатель кабмина обратил внимание на замечания, которые сделал президент на совещании 19 мая. Так, Владимир Путин призвал правительство не забывать о россиянах, которые оплатили отпуск до вышедшего 19 мая постановления о «детском кешбэке». Программа предусматривает выплату 50% от стоимости путевки в лагеря, однако не более 20 тыс. рублей. Михаил Мишустин поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто приобрел путевки до введения соответствующего кешбэка.

В этот же день премьер встретился с азербайджанским коллегой Али Асадовым. В мае Москва уже передала Баку первую партию вакцин «Спутник V». При этом Россия готова налаживать вместе с республикой производство отечественного препарата , отметил Михаил Мишустин. По итогам переговоров стороны подписали соглашения об углублении сотрудничества в информационной сфере, по интеллектуальной собственности, таможенному взаимодействию, продовольственной безопасности и ветеринарии. Для укрепления двусторонних отношений Али Асадов пригласил российского премьера посетить Азербайджан.

Свое — бесплатно

Приказом Минздрава от 9 декабря 2020 года вакцина против коронавируса уже добавлена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям , напомнила «Известиям» зампред комитета СФ по соцполитике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко. Включение же препарата против COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок — шаг вперед, направленный в первую очередь на сохранение здоровья и жизни россиян, а также на предотвращение осложнений после инфекции.

— Расширение национального календаря говорит о том, что у нас готовы производственные мощности для массовой вакцинации, что будет обеспечено финансирование и прививки будут доступны и бесплатны для россиян. Считаю это огромным достижением нашей страны по обеспечению биологической безопасности граждан . Тем более вакцинация населения в рамках национального календаря профилактических прививок от гриппа, кори, коклюша и прочих инфекционных заболеваний приносит свои положительные результаты по недопущению распространения заболеваний на протяжении многих лет, это уже доказано, — сказала сенатор.

Календарь перевернут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Вакцинация справедливо считается самым действенным методом профилактики инфекционных заболеваний и осложнений от их течения и выступает одной из приоритетных целей в сфере обеспечения здоровья граждан, подчеркнула Татьяна Кусайко. С этим мнением согласны и в нижней палате. Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, для бесплатной вакцинации должны будут использоваться только российские препараты . Те же, кто хочет привиться импортным лекарством, должны будут заплатить.