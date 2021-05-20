 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Центре имени Гамалеи анонсировали исследования «Спутника V» на детях
Мир
Около 65% жителей Украины сочли курс государства неправильным
Мир
Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией
Происшествия
Одна из ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение
Спорт
Россия разрешила безвизовый въезд иностранным болельщикам на Евро-2020
Наука
Университет Иннополис получил российский патент на суперзащищенный дрон
Мир
Украинский Boeing совершил аварийную посадку в Одессе
Авто
В России началось производство «ГАЗели NN»
Общество
Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»
/

Календарь перевернут: вакцинация от COVID может стать ежегодной

Изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовило правительство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Главный слайд
Начало статьи
Календарь перевернут: вакцинация от COVID может стать ежегодной
2021-05-20 14:53:46">
2021-05-20 14:53:46
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцинацию от COVID могут включить в национальный календарь прививок. С таким предложением Михаил Мишустин выступил на заседании правительства 20 мая. Это позволит быстро и эффективно создать коллективный иммунитет, считают в Совфеде. В Госдуме «Известиям» заявили, что прививку по календарю можно будет сделать только российскими препаратами. Однако у желающих воспользоваться иностранными вакцинами тоже будет такая возможность, но уже не бесплатно. Эксперты Роспотребнадзора считают, что властям предстоит проработать еще много моментов — например, активнее привлекать россиян к прививочной кампании, а также в целом упрощать этот процесс. Тем не менее решение о включении в календарь демонстрирует, что производство препаратов уже полностью налажено.

Из года в год

Накануне многих россиян насторожили слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который теоретически допустил обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако вскоре в Кремле заявили, что в настоящий момент так вопрос не стоит. 20 мая на заседании правительства к теме антиковидной вакцинации снова вернулись: премьер-министр Михаил Мишустин предложил включить ее в национальный календарь прививок.

Календарь перевернут
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
В Кремле оценили заявление Медведева о вакцинации

— Соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовлены. У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 млрд рублей, — заявил премьер на заседании правительства.

Для обеспечения населения необходимым количеством препаратов кабмин также поддержит производителей: им предоставят право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость начиная с января 2021 года. По словам главы правительства, это поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней.

Календарь перевернут
вакцина коробка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Инвестиционные поправки: на развитие внутреннего туризма потребуется 2 трлн рублей
Власти обсуждают способы привлечения путешественников в российские регионы

Помимо этого председатель кабмина обратил внимание на замечания, которые сделал президент на совещании 19 мая. Так, Владимир Путин призвал правительство не забывать о россиянах, которые оплатили отпуск до вышедшего 19 мая постановления о «детском кешбэке». Программа предусматривает выплату 50% от стоимости путевки в лагеря, однако не более 20 тыс. рублей. Михаил Мишустин поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто приобрел путевки до введения соответствующего кешбэка.

В этот же день премьер встретился с азербайджанским коллегой Али Асадовым. В мае Москва уже передала Баку первую партию вакцин «Спутник V». При этом Россия готова налаживать вместе с республикой производство отечественного препарата, отметил Михаил Мишустин. По итогам переговоров стороны подписали соглашения об углублении сотрудничества в информационной сфере, по интеллектуальной собственности, таможенному взаимодействию, продовольственной безопасности и ветеринарии. Для укрепления двусторонних отношений Али Асадов пригласил российского премьера посетить Азербайджан.

Свое — бесплатно

Легкое продвижение: кому больше подойдет новая вакцина «Спутник Лайт»
Появление в обороте однокомпонентного препарата ускорит формирование коллективного иммунитета

Приказом Минздрава от 9 декабря 2020 года вакцина против коронавируса уже добавлена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, напомнила «Известиям» зампред комитета СФ по соцполитике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко. Включение же препарата против COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок — шаг вперед, направленный в первую очередь на сохранение здоровья и жизни россиян, а также на предотвращение осложнений после инфекции.

Расширение национального календаря говорит о том, что у нас готовы производственные мощности для массовой вакцинации, что будет обеспечено финансирование и прививки будут доступны и бесплатны для россиян. Считаю это огромным достижением нашей страны по обеспечению биологической безопасности граждан. Тем более вакцинация населения в рамках национального календаря профилактических прививок от гриппа, кори, коклюша и прочих инфекционных заболеваний приносит свои положительные результаты по недопущению распространения заболеваний на протяжении многих лет, это уже доказано, — сказала сенатор.

Календарь перевернут
центр вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В рамках привития: как будет работать программа поощрений за вакцинацию
После первого укола от COVID-19 пенсионеры в Москве получат подарочную карту на 1 тыс. рублей или промокод

Вакцинация справедливо считается самым действенным методом профилактики инфекционных заболеваний и осложнений от их течения и выступает одной из приоритетных целей в сфере обеспечения здоровья граждан, подчеркнула Татьяна Кусайко. С этим мнением согласны и в нижней палате. Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, для бесплатной вакцинации должны будут использоваться только российские препараты. Те же, кто хочет привиться импортным лекарством, должны будут заплатить.

Решение включить вакцинацию от COVID в национальный календарь прививок обосновано, сказал «Известиям» глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Властям и экспертам предстоит оценить соотношение цены и качества, но в приоритете, конечно, будут отечественные вакцины. Кроме того, необходимо будет проработать много сопутствующих вопросов — например, увеличение доступности и улучшение работы с населением. Однако времени на «обкатку» у России будет достаточно, ведь тема антиковидной вакцинации будет актуальна в ближайшие годы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021