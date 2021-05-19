В Кремле оценили заявление Медведева о вакцинации

Кремль в настоящее время не прорабатывает вопрос по изменению законодательства для того, чтобы сделать прививку от COVID-19 в России обязательной. Об этом 19 мая сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — рассказал представитель Кремля «РИА Новости».

Ранее в этот день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теоретически вакцинация может быть обязательной в государственных интересах с целью защиты подавляющего большинства населения. Однако он уточнил, что власти «исходят из добровольности прививок», пишет «Газета.ру».

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

14 мая вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что иммунизация 60% населения позволит существенно продвинуться в борьбе с пандемией. Он напомнил, что после вакцинации иммунитет к COVID-19 формируется в течение примерно 20–40 дней. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию. Она выразила уверенность в том, что после вакцинации такой доли населения жизнь россиян станет похожа на жизнь до пандемии.

10 мая российский лидер Владимир Путин рассказал, что в стране от COVID-19 привилось уже более 21 млн человек. Глава государства призвал граждан активно тестироваться на COVID-19 и вакцинироваться. Вакцинация в России носит добровольный характер.

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