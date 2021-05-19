Медведев теоретически допустил обязательную вакцинацию от коронавируса

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил в среду, 19 мая, что теоретически вакцинация может быть обязательной в государственных интересах с целью защиты подавляющего большинства населения.

При этом Медведев уточнил, что сама по себе вакцинация предполагает согласие гражданина на ее осуществление, что говорит о добровольности ее проведения.

«Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — сказал зампред Совбеза России на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».

При этом Медведев подчеркнул, что власти «исходят из добровольности прививок», добавила «Газета.ру».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коллективный иммунитет от коронавируса в России будет сформирован до осени текущего года. За день до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что процент вакцинированных может достичь цифры 60% раньше осени. Это в свою очередь позволит победить инфекцию COVID-19.

14 мая вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что иммунизация 60% населения позволит достичь существенного продвижения в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

10 мая президент России Владимир Путин сообщал, что в стране от COVID-19 привилось уже более 21 млн человек. Он призвал граждан активно тестироваться на COVID-19 и вакцинироваться. Вакцинация в России носит добровольный характер.

21 апреля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию призвал россиян пройти вакцинацию от COVID-19. Он указал на то, что у всех граждан должна быть возможность сделать прививку, чтобы коллективный иммунитет от коронавируса был сформирован осенью.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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