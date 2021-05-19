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«Человечество стало вакцинозависимым»

Эпидемиолог Николай Брико — о роли прививок в истории
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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«Человечество стало вакцинозависимым»
2021-05-14 18:15:50">
2021-05-14 18:15:50
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Вакцинопрофилактика — самое эффективное средство борьбы с распространением вирусов, которое известно человечеству, сказал в интервью «Известиям» заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Николай Брико. Именно благодаря этой процедуре в прошлом веке людям удалось справиться с самой смертоносной пандемией, виновницей которой стала оспа. По словам ученого, в последние годы люди недооценивают роль прививок. Однако отказ от вакцинации может привести к вспышкам опасных инфекций вроде полиомиелита, которые сегодня считаются почти ликвидированными, предупредил специалист.

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Почему важно проводить вакцинацию с точки зрения выживания человечества?

— Вакцинация — самое эффективное средств в борьбе с вирусами, известное людям. С помощью этой процедуры сегодня мы можем управлять примерно 50 инфекциями. Из них в десяти случаях мы свели количество заболеваний до единиц в год. Вакцинопрофилактика сегодня позволяет каждую минуту спасать пять жизней в мире, или до 3 млн в год. Благодаря прививкам средняя продолжительность жизни за прошлое столетие увеличилась на 25 лет.

— Каковы главные победы над болезнями после внедрения вакцинопрофилактики?

Из наиболее важных достижений я бы выделил победы человечества над полиомиелитом, корью и особенно оспой. Мы уже пятое десятилетие живем без оспы. В прошлом году 8 мая мы и ВОЗ отмечали 40-ю годовщину ликвидации оспы. Благодаря прививкам нам удалось побороть эту болезнь в глобальном масштабе. Оспа — это одна из немногих антропонозных инфекций (болезнь, возбудитель которой способен паразитировать в естественных условиях только в организме человека. — «Известия»), которую людям удалось буквально зарубить на корню повсеместно. Благодаря сотрудничеству многих стран. При этом люди сосуществовали с оспой более 3 тыс. лет. В одном только XX веке она убила около 300 млн человек.

Вакцинация
Сотрудницы лаборатории профилактики оспы

Сотрудницы лаборатории профилактики оспы Научно-исследовательского института вирусологии им. Д.И. Ивановского в Москве, 1974 год

Фото: РИА Новости/Виталий Карпов
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— Какая доля заслуги в победе над оспой принадлежит СССР?

— То, что сегодняшний мир свободен от страшного заболевания, которое уносило жизни сотен миллионов людей, опустошало страны и континенты, — заслуга советских врачей. Именно СССР предложил программу ликвидации оспы. Это было в 1958 году на Всемирной ассамблее ВОЗ. Делегация Советского Союза под руководством академика Виктора Жданова. В дальнейшем в СССР выпустили около 1,5 млрд доз вакцины против оспы.

— Если оспа побеждена, для чего в научном центре «Вектор» создают новые вакцины против этой болезни?

В России ведется разработка новых вакцин от оспы не только в «Векторе», но и в других институтах. Они нужны потому, что те препараты, которыми прививали в 1950–1960-х годах, сегодня могут дать сильные осложнения — появилось больше иммунокомпрометированных людей, людей с аллергической настроенностью организма. Новые препараты нужны и на случай акта биотерроризма. Хотя в природе возбудителя оспы нет, образцы вируса на планете всё равно остались. Официально они хранятся в двух местах: в наукограде Кольцово под Новосибирском, и в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Но мы не знаем наверняка, не хранится ли вирус в лабораториях других стран неофициально.

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— А после случая с оспой эпидемиологи были когда-нибудь близки к победе над инфекциями?

— Я бы отметил борьбу с полиомиелитом. В 2020 году было зарегистрировано всего 140 случаев заражения. Можно говорить, что сегодня полиомиелит практически ликвидирован. Для сравнения: в довакцинную эпоху заболеваемость была на уровне 600 тыс. случаев в год. К тому же случай с полиомиелитом — это пример победы над инфекцией с одними из самых страшных последствий для здоровья человека. Полиомиелит поражает спинной или головной мозг и вызывает паралитические формы заболевания. Еще полиомиелит, как и оспа, корь и многие другие вирусные заболевания, неизлечим. Этиотропных препаратов (направленных на устранение причины заболевания. — «Известия») для их эффективного лечения не существует. Вакцинация — самое эффективное средство предупреждения подобных заболеваний.

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Фото: РИА Новости/Лев Устинов
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР (ныне — им. М.П. Чумакова РАН), 1963 год

— Советские ученые и в этом случае внесли большой вклад?

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— Да. Массовое производство вакцины против этой инфекции на основе живой сыворотки Сэйбина (речь о живой вакцине против полиомиелита, которую разработал американский ученый Альберт Сэйбин. — «Известия») наладили именно в Советском Союзе при участии [основателя нынешнего Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАН] Михаила Чумакова и [основателя НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России] Анатолия Смородинцева. История борьбы с полиомиелитом — это также яркий пример альтруизма советских ученых. Ведь первые версии препаратов наши специалисты испытывали сначала на себе и родных. Тот же Смородинцев ввел одну из первых доз вакцины своей любимой внучке. Он пошел на огромный риск во имя спасения жизней миллионов других детей. Это настоящий подвиг.

— Какие вакцины, разработанные уже в наше время, вы бы выделили?

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Я бы отметил препарат от лихорадки денге, которая сейчас проходит этапы клинических испытаний и исследований. Разработка вакцины от малярии — тоже большое, граничащее с фантастикой событие. Ведь малярия — это заболевание, возбудитель которого — не вирус и даже не бактерия. Препарат разработан недавно и его уже испытывают в нескольких африканских странах. Новейшие же достижения в вакцинопрофилактике — препараты против COVID-19. Сегодня в мире зарегистрировано более 20 вакцин, три из них — отечественные.

К числу новейших разработок также можно отнести вакцину против папилломавирусной инфекции. Мы знаем, что папилломавирусы определенных генотипов — 16-го и 18-го — вызывают рак шейки матки. При этом случаев рака шейки матки ежегодно регистрируется примерно 600 тыс. Папилломавирусы вообще ответственны за широкий спектр онкологических заболеваний и у мужчин, и у женщин. Рак гортани, рак головы и шеи, рак пениса — виновниками этих диагнозов часто становятся именно папилломавирусы.

Вакцинация
ребенок
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Какие инфекции нельзя упускать из виду, несмотря на важность решения проблемы с COVID-19?

Пневмококковая инфекция — одна из известнейших убийц детей. Вакцинация от этой болезни введена в наш национальный календарь с 2014 года. С тех пор заболеваемость пневмококком и смертность от него среди детей резко снизились. Но сейчас стоит задача по созданию широких программ вакцинации взрослых от пневмококка. Ведь для пожилых и людей с хроническими заболеваниями заболевание зачастую смертельно.

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Менингококковая инфекция — сюда же. Для нее характерны периоды спада и нарастания длительностью в 40–50 лет. Сейчас мы, очевидно, находимся в периоде очередного подъема заболеваемости. Возбудитель вызывает страшные поражения мозга и среди детей является частым убийцей. При этом вакцина от этой инфекции существует. Уже сейчас нужно начинать программу массовой вакцинации.

— Почему многие люди не спешат прививаться от COVID-19, хотя за всю историю человечества набралось много убедительных доказательств о пользе вакцинопрофилактики?

Сегодня очень важно популяризировать вакцинацию, поскольку за последние годы, не только в период пандемии COVID-19, доверие людей к этой процедуре заметно снизилось. Потому что человечество перестало сталкиваться с мощными эпидемиями и пандемиями. Мы просто начали забывать о важности вакцинопрофилактики. Хотя вакцины остаются главным средством, которое позволяет человечеству управлять опасными инфекциями и даже ставить задачи по их ликвидации.

Вакцины стали заложниками своего успеха. В прошлом они справились со многими страшными инфекциями, и люди на фоне благополучия стали реже ими пользоваться. Но такая позиция — большое заблуждение. Ведь тот же полиомиелит сегодня распространен только в двух странах: в Афганистане и в Пакистане. При этом он может легко распространиться за пределы их границ. И если в стране-доноре коллектив не иммунен к возбудителю, может начаться эпидемия.

Вакцинация
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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— До каких пор вакцинация от той или иной болезни должна продолжаться на регулярной основе?

Люди вынуждены продолжать вакцинации, пока болезнь не будет уничтожена. Да, полиомиелит сегодня практически не встречается. В России последний случай был зарегистрирован в 1996 году. Но такой результат достигнут именно благодаря массовой иммунизации населения. Прекратить вакцинацию от той или иной болезни можно только в том случае, когда эксперты убедятся в полной победе над инфекцией и отсутствии циркуляции вируса, как это было в случае с оспой. В этом смысле человечество стало вакцинозависимым.

— Какой российской вакциной от COVID-19 вы бы рекомендовали прививаться?

Все три российские вакцины высокоэффективные. Поэтому каждый в праве выбирать препарат для себя сам. Исследования показывают, что «Спутник V» — лучшая вакцина против коронавируса среди тех трех, что сегодня массово применяются в мире. В журнале The Lancet говорилось об эффективности выше 91%. Недавно разработчики вакцины выступали с докладом на общем собрании РАН, где замдиректора по научной работе Центра им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил уже о 100-процентной эффективности препарата в гражданском применении.

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