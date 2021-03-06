Умерла участница глобальной ликвидации оспы Светлана Маренникова

В возрасте 97 лет умерла участница глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Сергеевна Маренникова. Об этом 6 марта сообщается на сайте Минздрава России.

«На 98-м году жизни скончалась участница глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Сергеевна Маренникова», – сказано в сообщении.

Светлана Маренникова принимала активное участие в реализации программы глобальной ликвидации оспы. Также в Минздраве отметили, что вирусолог пользовалась авторитетом среди коллег, заслуги Маренниковой были отмечены на самом высоком уровне.

В ведомстве выразили соболезнования ее родным и близким и назвали уход вирусолога невосполнимой утратой для российской и мировой медицинской науки.

Светлана Маренникова родилась в Харькове в 1923 году. Она была доктором медицинских наук, профессором, экспертом ВОЗ по вирусным инфекциям, членом специального комитета экспертов ВОЗ по ортопоксвирусным инфекциям. Также Маренникова удостоена звания заслуженного деятеля науки РСФСР.