Прямой эфир
Мир
Украина арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым
Экономика
Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлевать
Экономика
Минсельхоз зафиксировал снижение цен на «борщевой набор»
Наука
ФМБА зарегистрировало вакцину от гриппа
Политика
Путин 6 августа посетит Башкирию и Челябинскую область
Мир
Власти Греции ввели в двух районах комендантский час из-за COVID-19
Общество
Жара до +30 градусов ожидается в Московском регионе в выходные
Наука
В России разработали устройство ранней диагностики рака
Общество
Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию для пребывания в России

ФМБА зарегистрировало вакцину от гриппа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в четверг, 5 августа, зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Хочется защитить одновременно от COVID-19 и от гриппа»
Директор института гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов — о новых вакцинах, противовирусных препаратах и опасных инфекциях

«Регистрация новой четырехвалентной вакцины от гриппа — очень важное достижение Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В ходе клинических исследований доказано высокое качество вакцины, в будущем году планируется расширение показаний к ее применению для групп «дети 6–17 лет» и «люди старше 60 лет»»,— заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Сообщается, что 4 августа Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на вакцину от гриппа «Флю-М Тетра». В клинических исследованиях приняло участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается также, что по такому показателю как оценка иммуногенности новая вакцина показала превосходящие препарат сравнения результаты.

В ФМБА рассказали, что новая вакцина формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа, согласно рекомендациям ВОЗ.

Как заявили в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России, «Флю-М Тетра» будет предложена для поставки этой осенью. Отмечается, что производственные мощности института могут обеспечить выпуск порядка 20 млн доз вакцины в год. В планах предприятия нарастить мощности до 40 млн доз к следующему сезону.

13 июля сообщалось, что Роспотребнадзор в эпидемиологическом сезоне 2021/22 года планирует вакцинировать от гриппа не менее 60% населения России и не менее 75% граждан, относящихся к группам риска. Рекомендации о вакцинации определенного числа людей ведомство адресовало региональным властям.

В ведомстве также указали, что делать прививку от гриппа можно не раньше чем через месяц после вакцинации от других инфекций, в том числе и коронавируса.

Ранее, 4 июля, руководителя Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова рассказала, что прививка от COVID-19 не отменяет прививки от гриппа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021