ФМБА зарегистрировало вакцину от гриппа

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в четверг, 5 августа, зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Регистрация новой четырехвалентной вакцины от гриппа — очень важное достижение Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В ходе клинических исследований доказано высокое качество вакцины, в будущем году планируется расширение показаний к ее применению для групп «дети 6–17 лет» и «люди старше 60 лет»»,— заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Сообщается, что 4 августа Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на вакцину от гриппа «Флю-М Тетра». В клинических исследованиях приняло участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается также, что по такому показателю как оценка иммуногенности новая вакцина показала превосходящие препарат сравнения результаты.

В ФМБА рассказали, что новая вакцина формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа, согласно рекомендациям ВОЗ.

Как заявили в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России, «Флю-М Тетра» будет предложена для поставки этой осенью. Отмечается, что производственные мощности института могут обеспечить выпуск порядка 20 млн доз вакцины в год. В планах предприятия нарастить мощности до 40 млн доз к следующему сезону.

13 июля сообщалось, что Роспотребнадзор в эпидемиологическом сезоне 2021/22 года планирует вакцинировать от гриппа не менее 60% населения России и не менее 75% граждан, относящихся к группам риска. Рекомендации о вакцинации определенного числа людей ведомство адресовало региональным властям.

В ведомстве также указали, что делать прививку от гриппа можно не раньше чем через месяц после вакцинации от других инфекций, в том числе и коронавируса.

Ранее, 4 июля, руководителя Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова рассказала, что прививка от COVID-19 не отменяет прививки от гриппа.