Прямой эфир
Мир
Украина арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым
Экономика
Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлевать
Экономика
Минсельхоз зафиксировал снижение цен на «борщевой набор»
Наука
ФМБА зарегистрировало вакцину от гриппа
Политика
Путин 6 августа посетит Башкирию и Челябинскую область
Мир
Власти Греции ввели в двух районах комендантский час из-за COVID-19
Общество
Жара до +30 градусов ожидается в Московском регионе в выходные
Наука
В России разработали устройство ранней диагностики рака
Общество
Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию для пребывания в России
Сюжет:

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Штамм бы там ни было: ученые назвали условия для опасных мутаций коронавируса
Как часто могут появляться суперварианты SARS-Cov-2

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — сказал Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вместе с этим он обратил внимание на то, что в других регионах пока ситуация остается напряженной и рост отмечается.

Министр также уточнил, что общее количество заболевших, находящихся под наблюдением, на сегодняшний день составляет 915 тыс. человек, 78% находятся на амбулаторном лечении. В стационарных условиях находятся 196 тыс. человек.

По словам Мурашко, в стране развернуто 234 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, этого достаточно. При этом в Москве и Московской области количество коек сокращают, так как там уменьшилось число заболевших.

В свою очередь, Путин в ходе совещания указал, что люди уже устали от коронавируса, однако необходимо реагировать на меняющуюся ситуацию.

За минувшие сутки в России выявлено 23 120 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах страны. В общей сложности на сегодняшний день в стране выявлено 6 379 904 случая COVID-19.

В России также проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021