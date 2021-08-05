Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — сказал Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вместе с этим он обратил внимание на то, что в других регионах пока ситуация остается напряженной и рост отмечается.

Министр также уточнил, что общее количество заболевших, находящихся под наблюдением, на сегодняшний день составляет 915 тыс. человек, 78% находятся на амбулаторном лечении. В стационарных условиях находятся 196 тыс. человек.

По словам Мурашко, в стране развернуто 234 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, этого достаточно. При этом в Москве и Московской области количество коек сокращают, так как там уменьшилось число заболевших.

В свою очередь, Путин в ходе совещания указал, что люди уже устали от коронавируса, однако необходимо реагировать на меняющуюся ситуацию.

За минувшие сутки в России выявлено 23 120 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах страны. В общей сложности на сегодняшний день в стране выявлено 6 379 904 случая COVID-19.

В России также проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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