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В «Векторе» назвали нужный для прекращения пандемии процент вакцинированных

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Порядка 70–80% населения необходимо вакцинировать от коронавируса для того, чтобы инфекция перестала активно передаваться. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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«Для того чтобы вирус перестал активно передаваться от человека к человеку, должно быть вакцинировано порядка 70–80%», — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Семенов объяснил, что после этого заболеваемость из массовой становится «вспышечной».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против снятия ограничений по коронавирусу в России. Достаточный для прекращения циркуляции инфекции в стране уровень иммунизации населения пока не достигнут, указывала она.

Ранее, 29 июля, врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация — это залог победы над коронавирусом.

По его словам, введение вакцины от инфекции служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку от COVID-19 до новой инфекционной волны — это гражданская ответственность.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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