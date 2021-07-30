Проценко назвал вакцинацию залогом победы над коронавирусом

Вакцинация — это залог победы над коронавирусом. Об этом в четверг, 29 июля, заявил главный врач Коммунарки Денис Проценко.

По его словам, введение препарата от инфекции служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку от COVID-19 до новой инфекционной волны — это гражданская ответственность.

«Вакцинация — это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», — сообщил главврач в эфире российского общества «Знание».

Он также обратил внимание на преобразования в портрете пациента. Так, случаи заражения вирусом стали фиксироваться по большей части среди представителей молодого поколения, а сама болезнь претерпевает стабильные изменения в своих формах: на текущий момент самым сложным штаммом считается «Дельта» — индийский вариант инфекции, который, по словам Проценко, наблюдается у подавляющего большинства (90%) заболевших.

Из особенностей индийского штамма можно выделить тяжелое течение болезни у молодых людей, а также ухудшение состояния и, как следствие, быстро увеличивающийся объем поражения легких. Также Проценко подчеркнул, что эта категория пациентов «не отвечает на привычные протоколы лечения», которые были эффективны при борьбе с первыми штаммами коронавируса.

Таким образом, заключил Проценко, только вакцинация может подготовить человеческий организм к контакту с коронавирусной инфекцией.

Ранее в тот же день, 29 июля, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал молодежь прививаться от коронавируса, так как исследования демонстрируют снижение интеллектуальных способностей у перенесших COVID-19 пациентов.

2 июля главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина сообщила, что из-за мутаций коронавируса молодые люди стали более подвержены инфицированию.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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