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Проценко объяснил необходимость вакцинации молодежи от коронавируса

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Число молодежи среди заболевших COVID-19 растет. Кроме того, мутации коронавируса приводят к тому, что вирус у молодых людей протекает тяжело. Об этом 29 июля рассказал главный врач московской больницы №40 Денис Проценко.

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«Вирус мутирует. Мы знаем, что 90% сейчас в Москве спекулирующего штамма, это индийский, штамм дельта. Он имеет свои особенности. Первое — тяжелое течение у молодых пациентов. Сейчас портрет пациента значимо молодеет. Это еще один мой аргумент на вопрос «зачем нам вакцинироваться? Мы же не болеем». И если раньше процесс поражения легких занимал 9-10 дней, то сейчас участились случаи, когда за 2 дня поражение достигает 90%», — цитирует канал РЕН ТВ Проценко.

Также Проценко рассказал, что в больницы поступают люди, которые вакцинировались первым компонентом препарата от коронавируса, однако их иммунитет еще не успел выработаться. Врач напомнил, что иммунитет формируется только через две недели после введения препарата.

«Но тут нужно оговориться, что вакцинация и создание иммунитета — это не знак равно защиты от инфицирования. Если на вас чихает человек, то факт инфицирования не предотвратить. Поэтому я и говорю, что вакцинация плюс маска — верная защита», — сказал Проценко.

Как рассказал Проценко, вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет COVID-19, но во много раз снижает риск развития тяжелого течения болезни.

«Если вакцинированный пациент попадает в отделение реанимации, то, как правило, его тяжесть состояния связано не с коронавирусом, а с каким-то сопутствующим заболеванием», — добавил врач.

Ранее в этот день бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал молодежь прививаться от коронавируса, так как исследования демонстрируют снижение интеллектуальных способностей у перенесших COVID-19 пациентов.

2 июля главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина сообщила, что из-за мутаций коронавируса молодые люди стали более подвержены инфицированию.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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