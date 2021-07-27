Не щадит живота: штамм коронавируса «Дельта» вызвал рост проблем с ЖКТ

Продажи препаратов, снижающих секрецию желудка, в денежном выражении выросли на 13% в мае-июле, а средств от диареи — на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. По мнению врачей, в том, что у людей страдает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), виноват COVID-19, а именно его новый штамм «Дельта» , который проявил активность как раз в конце весны. При заражении этим вариантом вируса в большинстве случаев у человека наблюдается диарея. Именно поэтому «новую версию» ковида сначала путали с обычной кишечной инфекцией. Рост продаж средств, снижающих кислотность желудка, связан с тем, что их сейчас принимают вместе с жаропонижающими и противовоспалительными препаратами.

Одно расстройство

Реализация пищеварительных ферментных препаратов и средств для восстановления микрофлоры кишечника в мае-июле (за 10 недель — с 3 мая по 11 июля) в денежном выражении выросла на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Продажи препаратов, снижающих секрецию желудка, увеличились на 13%, а лекарств от диареи — на 20%, свидетельствуют данные исследования DSM Group, подготовленного для «Известий».

Самый существенный рост наблюдался в середине июня. В этот период продажи ферментов подскочили на 19%, средств от диареи — на 34%, пребиотиков — на 32%, а препаратов, снижающих секрецию желудка, — на 24% .

Отчасти такую динамику можно объяснить ростом цен. В целом за первое полугодие лекарства подорожали на 7,6% , рассказал «Известиям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Но в то же время отмечалось и увеличение физических объемов продаж отдельных групп препаратов, подтвердил эксперт, связывая это с сезонным спросом.

Не щадит живота Фото: TASS/DPA/Jochen Eckel

— Повышение продаж средств от диареи и отравлений — типичное сезонное явление для времени , предшествующему 2020 году (началу эпидемии коронавируса. — «Известия»), — согласился гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. — Люди традиционно летом ездят на юг, где подхватывают кишечные инфекции, когда едят немытые овощи и фрукты . Этот тренд был сломлен в прошлом году, когда все находились в изоляции. Но в этом году люди снова устремились на отдых, и мы видим результат. К августу спрос на желудочные препараты утихнет. Постепенно к сентябрю начнут расти продажи противопростудных средств, поскольку люди будут возвращаться с отдыха и подхватывать сезонные ОРВИ, — отметил Сергей Шуляк.

А вот профильные специалисты не разделяют мнения об исключительно летнем характере продаж таких лекарств .

— Обращений с жалобами на проблемы ЖКТ стало больше, чем в этот же период до пандемии. Такие симптомы проявляются на фоне заболевания COVID-19 , — сообщил «Известиям» главврач медцентра «Лидер-медицина», вирусолог Евгений Тимаков.

Число пациентов, обратившихся в мае-июне с жалобами на проблемы с желудочно-кишечным трактом, увеличилось в 2021 году на 62% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го , рассказали «Известиям» в «СМ-Клинике». Стоит, однако, учитывать, что в прошлом году попасть к врачу было непросто из-за ограничений, введенных в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции, отметили в компании.

«Дельта»-сила

Проявившаяся тенденция связана с влиянием штамма «Дельта» , уверен врач-инфекционист, главный врач «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков. Вариант коронавируса, получивший такое официальное название, был впервые обнаружен в Индии, поэтому его часто называют индийским. 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что этот штамм выявлен почти у 90% заболевших коронавирусом жителей столицы.

— При заражении штаммом «Дельта» в большинстве случаев у человека наблюдается диарея. Первое время этот симптом даже не рассматривали как проявление COVID-19 , болезнь принимали за обычную кишечную инфекцию, — подчеркнул Андрей Поздняков.

По его словам, при новом штамме COVID-19 наблюдаются диспепсические явления, когда из-за недостатка специальных ферментов, которые участвуют в переваривании пищи, этот процесс замедляется . Поэтому и развиваются различные заболевания, в частности диарейный синдром. Кроме того, свое влияние оказывают и антибиотики, которые многим приходится принимать.

— Люди пытаются восстановить пищеварение, для чего покупают ферменты, пребиотики и пробиотики. Это не самый плохой вариант, поскольку эти препараты довольно безвредные, -— добавил Андрей Поздняков.

Рост продаж средств, снижающих кислотность желудка, также связан с особенностями терапии при коронавирусе. Врачи назначают их, когда пациент принимает жаропонижающие, антикоагулянты, антибиотики, а также противовоспалительные препараты, в том числе дексаметазон. Вместе с последним врачи обязательно выписывают препарат, снижающий количество соляной кислоты в желудке, отметил Андрей Поздняков.

Мифы дисбактериоза

Рост продаж средств для ЖКТ может быть связан и с общей тревожностью людей, которая в последнее время увеличивается из-за коронавирусной инфекции , отметила гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алина Губанова.

— В гастроэнтерологии есть целый ряд функциональных заболеваний, которые тесно связаны с психикой человека. И в подобный нервный период характерны их обострения, — рассказала Алина Губанова.

Покупки препаратов для лечения ЖКТ нередко происходят без консультации врачей — пациенты сами назначают себе лекарства или приобретают их по рекомендации фармацевта в аптеке, добавила, в свою очередь, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

В России традиционно увлекаются диагнозом «дисбактериоз» — врачи нередко ставят его необоснованно, считает эксперт. По ее словам, сейчас концепция дисбактериоза пересмотрена — формально такого диагноза уже не существует. Поэтому лечение пробиотиками не всегда обосновано с точки зрения доказательной медицины. Но пока многие медики продолжают назначать терапию по старинке, заключила эксперт.