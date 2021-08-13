Игла на выживание: как сфере услуг удалось привить 60% сотрудников от COVID-19

Торговые сети в столичном регионе успеют вакцинировать от COVID-19 в среднем более 60% сотрудников к 15 августа . Об этом «Известиям» заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Норму также исполнили столичные рестораторы и фитнес-клубы, отметили в отраслях. Благодаря массовой вакцинации в два раза сократилось число госпитализаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Последний дедлайн

К 15 августа количество вакцинированных сотрудников торговых сетей — членов АКОРТ в Москве и области составит в среднем более 60% от общего числа штатных работников компаний. Об этом «Известиям» рассказал председатель президиума ассоциации Игорь Караваев. Он добавил, что крупнейшие ритейлеры предпринимают все необходимые шаги для дальнейшего увеличения процента привитых сотрудников: реализуют различные программы поощрения персонала, проводят встречи и консультации с экспертами и врачами, а также продолжают системную разъяснительную работу.

Сегодня вакцинацию прошли около 80% сотрудников по всей стране, сказали «Известиям» в Metro. В компании большая доля экспатов, которые чаще всего работают в офисных пространствах — эти сотрудники были привиты одними из первых.

Игла на выживание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») вакцинировалось хотя бы одним компонентом вакцины около 130 тыс. сотрудников , это позволило нам уже исполнить нормативы в ряде регионов с обязательной вакцинацией, — сказали «Известиям» в компании. — Совокупно на кампанию по вакцинации группа потратила порядка 45 млн рублей (речь о платных прививках для иностранцев и обслуживании по договорам ДМС. — «Известия»).

Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 15 июня подписала постановление о проведении обязательных профилактических прививок против коронавируса отдельным группам сотрудников в Москве и Подмосковье. Мера коснулась работников сферы услуг: торговли, общепита, салонов красоты, фитнес-клубов, такси и так далее. До 15 июля работодатели должны были обеспечить вакцинацию 60% персонала первым компонентом прививки или однокомпонентной вакциной, а к 15 августа — вторым . Списки сотрудников, которые получили вакцину, предприятия передавали в правительство Москвы через сайт мэра.

Аналогичные меры позже приняли в Подмосковье и ряде других регионов.

Достигли планки

К показателю в 60% приближаются и предприятия фитнес-индустрии, к 15 августа большинство компаний его достигнет, сказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

— Мы пока ничего не знаем о выездных проверках, но понимаем, что при наступлении дедлайна компании начнут проверять. Для индустрии это будет очередным сложным периодом, потому что те организации, которые не успеют привить нужное количество сотрудников, рискуют потерять бизнес, — отметила она. — На наш взгляд, бизнесу необходимо дать временной лаг — хотя бы еще плюс две недели — для того чтобы все компании успели достичь 60-процентного уровня вакцинации.

В пресс-службе столичного Главконтроля не ответили на запрос «Известий» о том, будут ли в городе проводить выездные проверки организаций.

Игла на выживание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сказал «Известиям», что отрасль успела исполнить требования по обязательной вакцинации — привиты 60% сотрудников, при этом некоторые заведения перевыполнили эту норму. Часть ресторанов полностью вакцинировали своих сотрудников.

— Ginza Project одна из первых приняла решение вакцинировать сначала 60% персонала, а затем и весь персонал, который не имеет противопоказаний. На первом этапе вакцинации не возникало трудностей, и к нам бесплатно выезжали бригады из поликлиник, приезжали врачи с просветительскими лекциями от Роспотребнадзора , — сказали «Известиям» в компании.

Сейчас организация вакцинации идет не так легко: в городе повышенный спрос на прививки, отметили в Ginza Project.

Пандемия отступает

Чтобы защитить горожан, 28 июня столичные власти ограничили посещение ресторанов — для допуска в заведения общепита был необходим QR-код . Его получить могли граждане, получившие отрицательный ПЦР-тест не позже трех дней назад, прошедшие вакцинацию или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом оставалась сложной: в больницах находилось более 14 тыс. тяжелобольных людей. 19 июля эти ограничения сняли — в столице нарастало число привитых.

Игла на выживание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов считает, что с отменой мер стоило бы подождать до конца августа.

— В Москве не стояла задача как-то ущемить бизнес. Это было регулирование ситуации в зависимости от эпидемиологической обстановки. Когда для посещения ресторанов было обязательно иметь QR-код, люди выстроились в очереди на вакцинацию. Как только его отменили для ресторанов, очереди на вакцинацию исчезли. Мы, специалисты, сделали для себя вывод, что людям важнее посещать рестораны, чем защищаться от инфекции . Поэтому решение московских властей о карантинных мерах было правильным, — сказал он «Известиям».