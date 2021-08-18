Специалисты назвали пять признаков перенесенного COVID-19

По состоянию рук и ногтей человека можно определить, перенес ли он коронавирусную инфекцию. Об этом 18 августа пишет Irish Mirror.

В публикации приводятся различные доводы ученых. Утверждается, что после коронавируса на ногтях у человека могут появится горизонтальные линии или углубление у основания ногтя.

Также на перенесенную инфекцию могут указывать красные пятна под ногтями, похожие на полумесяц. Некоторые специалисты говорят о том, что кончики ногтей после COVID-19 могут приобрести оранжеватый оттенок. Пятым тревожным признаком называют выпадение ногтя.

Как объяснила президент Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер, когда человек болеет, рост ногтя замедляется из-за чего через две-три недели на них появляются небольшие углубления. По ее словам, они абсолютно безвредны.

6 августа врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова заявила о том, что самым распространенным поражением после коронавируса является центральная нервная система, поэтому переболевшему человеку необходимо провести обследование мозга.

При этом 25 июля британские ученые установили, что у переболевших коронавирусом может наблюдаться значительное снижение уровня интеллекта. Выяснилось, что пациенты, которые были подключены к ИВЛ, впоследствии демонстрировали сниженные когнитивные способности. При этом уровень влияния коронавируса на интеллект оказался выше, чем воздействие инсульта.