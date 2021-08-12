Ни на «Йоту»: почему штамм коронавируса из США не догонит доминирующую «Дельту»

Штамм коронавируса «Йота», о высокой летальности которого ранее писали СМИ, действительно может быстрее распространяться и потенциально быть более опасным. Как сообщили «Известиям» в центре «Вектор» Роспотребнадзора, риск смерти от него повышен в 1,8 раза для определенной возрастной категории . Причем этот вывод был сделан учеными из США с помощью моделирования и может расходиться с реальными значениями. В самом препринте вызвавшей резонанс научной статьи дается обзор ранее вышедших публикаций, посвященных варианту «Йота», в которых не говорится об увеличении риска госпитализации и смерти, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Эксперты уверены, что «Йота» не станет особо опасным вариантом и не догонит штамм «Дельта» в плане распространения.

Путаные показатели

Вариант коронавируса B.1.526, известный как «Йота», описан в статье группы ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете. Специалисты изучили статистические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020-го по апрель 2021 года. Оценив их, они выяснили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15–25% быстрее, чем другие известные мутации.

«Новые варианты, такие как B.1.526, вероятно, распространятся в популяции за несколько недель до обнаружения, а частичное иммунное ускользание (например, устойчивость к терапевтическим антителам) может свести на нет предыдущие медицинские достижения», — сказано в тексте препринта. В статье говорится, что «Йота» по сравнению с другими штаммами увеличивает коэффициент смертности на 42% у людей 45–64 лет, на 82% — в группе от 64 до 75 лет и на 62% — у пожилых старше 75.

Однако это совсем не означает, что из ста зараженных этим вариантом коронавируса людей старше 64 лет умрут 82 человека. Как сообщили «Известиям» специалисты центра «Вектор», в опубликованном 7 августа препринте сообщается о более высокой летальности варианта «Йота» относительно оценочного показателя для предшествующих вариантов . В частности, для возрастной группы 65–74 года говорится об увеличении на 82%, т.е. в 1,8 раза, а не до 82% , как ошибочно было преподнесено некоторыми источниками, пояснили в центре.

— Следует сделать акцент на том, что вывод о 82-процентном увеличении был сделан с помощью моделирования и может расходиться с реальными значениями . В самом препринте дается обзор ранее вышедших публикаций, посвященных варианту «Йота», в которых не говорится об увеличении риска госпитализации и смерти, — подчеркнули в «Векторе».

Более того, в статье американских ученых спутаны два понятия, пояснил «Известиям» инфекционист Евгений Тимаков.

— Есть два коэффициента, обозначаемых аббревиатурой IFR. Первым показателем является коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio), представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц. А другой — это риск смертельного исхода (infection fatality risk). Риск действительно выше у пожилых, однако он совсем не означает, что их ожидает летальный исход. В статье речь идет именно о риске смерти, — пояснил эксперт.

Абсолютный чемпион

Вариант «Йота» выявляется преимущественно в США . Согласно данным базы GISAID, на Штаты приходится 27,2 тыс. последовательностей генома этого штамма из 28,2 тыс. зарегистрированных в базе, но даже там сейчас доля варианта «Йота» в циркуляции составляет менее 1%.

— Собранные научные данные о варианте «Йота» являются ограниченными, — отметили в «Векторе». — Подобно другим «вариантам, представляющим интерес», «Йота» характеризуется наличием мутаций, которые оказывают влияние на некоторые характеристики вируса и по этой причине требуют наблюдения. Среди прочего, у варианта «Йота» отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых, к некоторым моноклональным антителам . Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках этого варианта в сравнении с другими.

Как пояснил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, пока нет никаких предпосылок к тому, что «Йота» станет особо опасным штаммом. По его словам, этот вариант сильно проигрывает «Дельте», которая уже практически вытеснила остальные варианты в России, и сейчас активно захватывает Европу и США.

Ни на Йот Фото: REUTERS/Kathleen Flynn

— «Йота» — вполне обычный штамм. Да, он более эффективно распространяется, чем уханьский. Однако значительно проигрывает «Дельте» в контагиозности (то, насколько эффективно вирус распространяется в человеческой популяции. — «Известия»). Это можно увидеть по открытым данным секвенирования в других странах, которые регулярно выгружаются на мониторинговые сайты. Что касается летальности, то она чуть более высокая, чем у уханьского штамма. Однако у «Дельты» она еще выше, и он гораздо контагиознее, что делает его более опасным. «Дельта» является чемпионом по всем фронтам, и другим штаммам пока за ней не угнаться, — подчеркнул Павел Волчков.

Вариант «Йота» не слишком распространился с момента его обнаружения в прошлом году, поэтому его вряд ли можно считать особо опасным , добавил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

— Конечным мерилом опасности того или иного штамма нужно считать распространение вируса в популяции. «Йота» был обнаружен еще в 2020 году, и до сих пор его время от времени находят, но он не слишком распространен, а значит, не слишком инфекционен, — сказал эксперт «Известиям».