Подтянули штаммы: как страны Юго-Восточной Азии стали очагом вспышек COVID

Вариант коронавируса «Дельта», проникший уже в более чем 135 стран мира, особо сильно ударил по странам Юго-Восточной Азии. В Индонезии за один только июль было зарегистрировано более 1,2 млн новых случаев заболевания и, наряду с Малайзией, зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса на душу населения. Схожая ситуация наблюдается во Вьетнаме и на Филиппинах. Даже в Китае, давно практикующем политику нулевой терпимости к COVID и прославившемся жестким реагированием на единичные случаи заболевания, на этой неделе был поставлен новый антирекорд по числу заразившихся.

Наступление «Дельты»

Вариант коронавируса, пришедший из Индии и получивший название «Дельта», затронул уже более 135 стран. Но если еще недавно самой главной жертвой этого особо заразного штамма считалась Великобритания, то ко второй половине лета стало очевидно: сильнее всего его распространение ударило по Юго-Восточной Азии.

Главным очагом нынешней вспышки COVID-19 стала четвертая по численности населения в мире Индонезия, фиксировавшая в середине июля по 50 с лишним тысяч случаев в день. По официальным данным, из 3,7 млн всех зарегистрированных с начала пандемии случаев заболевания в стране в прошлом месяце произошли 1,2 млн. Ничего особо нового в ответ на прирост больных и рекордное число смертей от вируса власти не придумали и по сложившейся традиции продлили до 16 августа ограничения на густонаселенных островах Ява и Бали, а также в столице.

Но если Индонезию, по мнению ряда экспертов, подвело отсутствие строгих локдаунов в прошлом и недостаточные инвестиции в надежные системы отслеживания контактов, то власти Малайзии в этом не упрекнешь. Малазийское правительство ввело очередные ограничения еще 12 мая, а с 1 июня распространило локдаун на всю страну, заявив, что режим будет ослаблен лишь тогда, когда рост инфицированных перестанет превышать 4 тыс. человек в сутки. Но за два с лишним месяца ограничений ежесуточный показатель заболеваемости не только не упал, но и вырос в четыре раза. На этом фоне у народа стали явно сдавать нервы — в конце июля в Куала-Лумпур прошли несколько акций протеста против политики властей и выступления врачей, недовольных переработками и дефицитом больничных коек и оборудования.

Подтянули штаммы Фото: Global Look Press/Herwin Bahar

Схожая ситуация сложилась и во Вьетнаме. В самом начале пандемии страна одной из первых в регионе ввела обязательное тестирование пассажиров в аэропортах и без раскачки прибегала к карантинам и строгому мониторингу заболевших. Благодаря этому все последние полтора года вьетнамцы жили относительно нормальной жизнью. К нынешнему лету, однако, все поменялось: из 224 тыс. всех случаев заражения во Вьетнаме COVID-19 почти 90% случились в последний месяц. На июль и начало августа пришлась и большая часть из 3700 смертей, спровоцированных вирусом за все время пандемии.

Непростая обстановка и в Таиланде, большую часть 2020 года успешно державшим вирус под контролем. Из-за резкого скачка заболеваемости — по 20 тыс. новых случаев ежедневно — общенациональный локдаун в этой стране был недавно продлен до конца августа, а международный аэропорт Дон Муанг в столичном Бангкоке трансформирован в полевой госпиталь для больных COVID-19.

Просочилась «Дельта» и в соседнюю Мьянму, ныне фиксирующую по 5 тыс. случаев ежедневно. При этом на фоне того, что страна по-прежнему остается под властью военных, жестко контролирующих информационное пространство, многие эксперты уверены, что число реально заболевающих коронавирусом там намного выше.

Набирал последние дни обороты вирус и в Южной Корее (по 2,2 тысячи заболевших в день), а также в Японии — по 15 тыс. заболевших в сутки. И хотя в последней стране общественное мнение напрямую связало всплеск заразившихся с проходившей в Токио Олимпиадой, часть экспертов сочла, что кривая заболеваемости поползла бы вверх и без этого.

— Я думаю, что влияние Олимпийских игр на нынешний рост COVID-19 в Токио было ограниченным. Были спорадические положительные случаи среди спортсменов и официальных лиц, но не было никаких свидетельств распространения инфекции от спортсменов или официальных лиц на население в Токио, — сказала «Известиям» эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото.

Подтянули штаммы Фото: Global Look Press/Li Bo

Даже Китай, все последние месяцы отправлявший миллионы людей на тестирование и карантин после выявления хотя бы одного-единственного заболевшего, не смог сдержать расползание COVID-19 по стране. После того, как 10 июля рейсом в аэропорт Нанкина прибыли зараженные пассажиры, власти страны оперативно ввели запрет на передвижение из районов, зараженных коронавирусом, приостановив с ними воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение. Тем не менее, вариант «Дельта» проник уже как минимум в 13 провинций. И хотя на фоне других стран 181 случай заражения за сутки, который в Китае засекли в начале этой недели, выглядит не так уж и страшно, для Китая это стало рекордом за последние месяцы.

Способ один

Счастливым полу-исключением в общей печальной тенденции стал лишь Сингапур. Он не избежал заражений, но даже в самые худшие дни число новых случаев заболевания не превышало 200 человек в сутки.

— Сингапур ввел в действие несколько уровней мер общественного здравоохранения против COVID-19, в том числе против высокоинфекционного варианта «Дельты». В стране продолжается всестороннее отслеживание контактов для быстрого выявления и изоляции всех, кто может подвергнуться воздействию коронавируса, и это способствует разрыву цепочек передачи в сообществе, чтобы свести к минимуму дальнейшие вспышки. Любой, у кого положительный результат теста на инфекцию, изолируется в контролируемом общественном учреждении, а не дома, где риск распространения на других членов семьи очень реален, — рассказал «Известиям» декан Школы общественного здравоохранения Со Сви Хок при Национальном университете Сингапура Тэо Ик Ин.

При этом эксперт подчеркнул, что одной из мер, безусловно, стала вакцинация жителей города-государства — к настоящему моменту в Сингапуре, по его данным, полностью привиты 70% населения.

Подтянули штаммы Фото: Global Look Press/Maverick Asio

Это представляет собой разительный контраст с ситуацией в соседних странах: к настоящему моменту Малайзия успела полностью привить около 21% своих жителей, Индонезия и Филиппины — чуть более 7%, во Вьетнаме две дозы вакцины получили и вовсе 0,6%.

— Лучший способ остановить все это — вакцинация, равно как и ограничения на большие скопления людей, — повторила «Известиям» хорошо известный рецепт от пандемии заведующая кафедрой вирусологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Полли Рой.

Впрочем, даже с вакцинацией и достижением популяционного иммунитета старая добрая нормальность вряд ли вернется скоро. Как показывают события в массово вакцинированной Европе, властям еще долго будет хватать головной боли в виде протестов против обязательного ношения масок, необходимости вакцинировать детей или против введения системы ковид-паспортов.