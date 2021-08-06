Врач рассказала о повреждении мозга после COVID-19

Самым распространенным поражением после COVID-19 является центральная нервная система, поэтому переболевшему человеку необходимо провести обследование мозга. Об этом в пятницу, 6 августа, заявила врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

«Человек не видит, что у него происходит с клетками во всем теле, а проблемы с центральной нервной системой замечает. Ухудшается память, в голове появляется «туман», когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу», — рассказала она в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что постоянное присутствие тумана в голове, а также участившиеся головные боли и невозможность сосредоточиться — это признаки проблем с нервной системой.

«Если начали страдать когнитивные функции, то надо посетить невропатолога. Поражения могут быть более значительными, чем кажутся. У меня была пациентка на приеме с тяжелым повреждением мозга. Мы сначала думали, что у нее опухоль, но потом выяснили, что нет. <...> Как только у вас появились проявления вроде «тумана» в голове, вялости и неспособности быстро решать какие-то задачи, надо обращаться к невропатологу», — заключила Павлова.

Ранее, 25 июля, ученые из Великобритании установили, что у переболевших коронавирусом может наблюдаться значительное снижение уровня интеллекта. Выяснилось, что пациенты, которые были подключены к ИВЛ, впоследствии демонстрировали сниженные когнитивные способности. При этом уровень влияния коронавируса на интеллект оказался выше, чем воздействие инсульта.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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