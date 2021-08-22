Зверская защита: эффективна ли вакцина для животных против новых штаммов

Первую в мире вакцину для животных «Карнивак-Ков» российского производства проверят на эффективность против мутантных штаммов коронавируса. Об этом «Известиям» сообщили в Россельхознадзоре. Согласно зарубежным исследованиям, штамм «Дельта» эффективно заражает животных, а «Альфа» (британский штамм) может провоцировать у домашних питомцев сердечные патологии. Другая опасность — риск заражения рогатого скота и других «сельскохозяйственных видов». Специалисты Россельхознадзора планируют провести масштабный мониторинг новых штаммов, чтобы проверить, насколько первая в мире ветеринарная вакцина от коронавируса «Карнивак-Ков» эффективна против них. В службе сообщили об интересе более десяти стран к российской вакцине.

Для братьев меньших

Как сообщили «Известиям» в Россельхознадзоре, подведомственное ему ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») выступило разработчиком ветеринарного препарата — пока исследования проводились только в части «Бета»-штамма коронавируса (южноафриканский штамм).

— Изучение новых мутантных штаммов требует организации масштабного мониторинга, который планируется в перспективе, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Зверская защита Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Сейчас специалисты Россельхознадзора изучают, может ли штамм «Дельта» быть более заразным и быстрее передаваться от человека к животным. На сегодняшний день официальные данные и единое мнение международного научного сообщества по этой ситуации отсутствуют, подчеркнули в ведомстве. Также там сообщили, что в 2021 году новых случаев заражения животных в России не выявлено . А в прошлом году было зафиксировано всего два эпизода, когда заболели две кошки — в Москве и в Тюмени.

Львиная доля

Повод для беспокойства у ветеринарного сообщества всё же есть. В частности, заражение, вызванное британским штаммом («Альфа», B.1.1.7), переносится питомцами тяжелее и способно провоцировать у кошек и собак опасную сердечную патологию — миокардит. Как сказано в исследовании группы ветеринаров из Великобритании, у всех домашних животных, инфицированных вариантом B.1.1.7, развились атипичные клинические проявления, включая тяжелые сердечные аномалии и серьезное ухудшение общего самочувствия. При этом отсутствовали респираторные симптомы.

«Наши результаты впервые демонстрируют способность домашних животных заражаться вариантом B.1.1.7 SARS-CoV-2 и поднимают вопросы относительно его патогенности. Более того, учитывая повышенную инфекционность и трансмиссивность варианта B.1.1.7 для людей, эти результаты подчеркивают, что домашние животные могут потенциально играть более значительную роль в динамике вспышек SARS-CoV-2, чем предполагалось ранее» , — пишут авторы статьи.

Что же касается индийского штамма («Дельта», B.1.617.2), который стал абсолютным лидером по распространенности в человеческой популяции, то он также способен эффективно заражать и животных . Это стало понятно после опубликования препринта ученых из Национального института высокоопасных болезней животных (Индия). В мае 2021 года коронавирус был обнаружен у девяти азиатских львов в зоологическом парке Ариньяр-Анна. Филогенетический анализ показал, что штамм, выявленный у кошачьих, относится именно к линии B.1.617.2. Однако, как именно заразились «Дельтой» азиатские львы, определить сложно. По основной версии, заражение могло произойти через фомиты (любые предметы, загрязненные патогенными микроорганизмами, при соприкосновении с которыми возникает риск заражения. — «Известия»).

Зверская защита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Семь из девяти зараженных львов участвуют в сафари зоопарка и имеют общую среду обитания, включая укрытие, место для еды и источник воды; два других льва — выставочные животные. Их разделяет общий ров», — сказано в исследовании. «Тесный физический контакт и выявление инфекции генетически идентичным вариантом SARS-CoV-2 у этих львов за короткий период времени четко указывают на вероятность передачи патогена от льва к льву, что может быть серьезной проблемой», — делают вывод ученые.

Животная угроза

На сегодняшний день действительно существует опасность, что SARS-CoV-2 может проникнуть из человеческой популяции в популяцию диких животных, считает профессор ДВФУ, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

— Это надо мониторить. Уже известно, что многие животные, в первую очередь те же кошки, как дикие, так и домашние, подвержены риску заражения. Мы контролируем ситуацию у нас на Дальнем Востоке, где самое высокое разнообразие в Российской Федерации — амурские тигры, дальневосточный леопард, рысь, дикий дальневосточный кот и так далее, — перечислил эксперт.

Новые мутантные штаммы, такие как «Дельта», могут быть более опасными и в плане распространения среди скота, сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Зверская защита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Когда идет пандемия и есть вирус, который в огромном количестве заражает людей, постоянно эволюционируя, то чисто теоретически эти варианты могут еще раз перейти межвидовой барьер. Главная опасность в том, что коронавирус может перекинуться на сельскохозяйственные виды животных, продолжать жить в них и пролонгировать свое эволюционное путешествие с гипотетической вероятностью вернуться обратно к человеку в новой видоизмененной форме, — рассуждает ученый.

Речь идет в первую очередь о крупном и мелком рогатом скоте, свиньях и других животных, которые постоянно находятся в контакте с человеком, пояснил Павел Волчков. Поэтому вакцинация эффективным препаратом как домашних, так и сельскохозяйственных животных не будет лишней.

Звериный экспорт

На сегодняшний день точное количество привитых животных неизвестно, так как статистика о вакцинации находится в регионах РФ, объяснили в Россельхознадзоре.

— Мы можем говорить только о реализации вакцины «Карнивак-Ков». На данный момент это 3150 доз, направленных в Архангельскую, Брянскую и Ярославскую области, город Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Чувашскую Республику. Кроме того, управление ветеринарии Краснодарского края организовало закупку вакцины для всех ветеринарных управлений края, — пояснили в пресс-службе.

Вакцинация животных против COVID-19 проводится на базе частных и государственных ветеринарных клиник. Там отмечают интерес к прививкам среди людей с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи питомцы содержатся на свободном выгуле.

Зверская защита Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В ведомстве рассказали и о планах на экспорт. Интерес к «Карнивак-Ков» уже проявили такие страны, как Польша, Венгрия, Греция, Германия, Эстония, Турция, Ливан, Таиланд, Тайвань, Венесуэла, Перу, Эквадор.

— Россия готова предоставить ЕС партию препарата «Карнивак-Ков» в научных целях для изучения эффективности вакцины, — подчеркнули в Россельхознадзоре.