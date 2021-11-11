Врач перечислила болезни с симптомом в виде холодных рук

На постоянно холодные пальцы чаще жалуются женщины, так как терморегуляция женского организма слабее мужского. Подобное состояние вызывается множеством причин, в том числе и заболеваниями, рассказала 10 ноября «Известиям» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева.

По словам специалиста, в норме пальцы могут похолодеть, если человек длительное время пребывает на холоде.

«Если в теплом помещении руки быстро согреваются, то это признак хорошей терморегуляции организма. Но если ощущение зябкости не проходит даже в теплом помещении, это повод задуматься о причине» — сказала она.

Пальцы рук могут холодеть из-за гипотиреоза (снижения функций щитовидной железы), анемии (низком уровне гемоглобина) и синдроме Рейно, обратимом спазме сосудов пальцев. При нем на холоде пальцы синеют, а в теплом помещении становятся красными, отметила Сергеева. Обычно это заболевание не требует лечения, но может быть симптомом системной красной волчанки или системной склеродермии.

При появлении подобных признаков надо обратиться к врачу, советует кардиолог.

Также причиной холодных пальцев может быть сахарный диабет. Он ведет к повреждению нервных окончаний и капилляров. Это приводит к постоянному ощущению зябкости, нарушению чувствительности в пальцах ног и рук. Врач также отметила, что пальцы рук холодеют при сердечной недостаточности и курении.

Если руки остаются холодными даже в теплом помещении, обратитесь к специалисту, заключила кардиолог, чтобы диагностировать причины данного явления и своевременно начать лечение болезни.