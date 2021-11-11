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Врач назвала последствия отказа от хлеба

Диетолог Барредо рассказала, что будет, если отказаться от хлеба
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Человек, отказавшийся от употребления хлеба, со временем может наблюдать уменьшение в организме инсулина и глюкозы. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо.

Она отметила, что хлеб — это быстрый углевод, который негативно влияет на углеводный обмен. Кроме того, данный продукт также вызывает инсулинорезистентность.

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«При отказе от хлеба у человека уменьшатся инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен. Также снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина», — уточнила Барредо в беседе с «РИА Новости», опубликованной 11 ноября.

Диетолог также указала, что в результате отказа от употребления хлеба в кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов.

Вместе с тем она обратила внимание на полезные свойства цельнозернового хлеба с отрубями и клетчаткой. По ее словам, он является «самым нейтральным из всех видов хлеба, которые повышают инсулин и глюкозу».

Ранее, 28 октября, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что людям с сахарным диабетом второго типа нужно пересмотреть свой рацион и исключить из него некоторые продукты. В частности, он указал, что при втором типе диабета стоит как можно меньше потреблять простых и быстрых углеводов, которые содержатся в мучных изделиях, картошке и рисе.

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