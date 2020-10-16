Попова прокомментировала данные о россиянах с избыточным весом

Минимум каждая четвертая жительница России и почти каждый пятый россиянин страдают ожирением. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно», — отметила она в интервью порталу «Здоровое питание», опубликованном 16 октября.

По словам Поповой, больше всего людей с ожирением наблюдается в Орловской, Курганской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Брянской, Тульской, Еврейской автономной областях, а также Республике Алтай и Алтайском крае.

Попова пояснила, что избыточная масса тела может привести к проблемам с сердцем, гипертонии и диабету. Кроме того, такие люди входят в группу риска осложнений на фоне коронавируса.

15 октября генеральный директор НМИЦ имени Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что избыточный вес и сахарный диабет повышают риск смерти при COVID-19.