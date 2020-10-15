Кардиолог назвал повышающий риск смерти при COVID у людей с ожирением фактор

Медики, которые работали с пациентами, заболевшими COVID-19, отмечали, что избыточный вес и сахарный диабет повышают риск смерти при этой инфекции. Генеральный директор НМИЦ имени Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто объяснил телеканалу РЕН ТВ 15 октября, почему это происходит.

По его словам, в период профилирования центра у них лечилась группа пациентов с COVID-19 высокого риска. Он добавил, что в центре получили данные, которые соответствуют «мировым представлениям» о том, что сахарный диабет и ожирение являются факторами риска тяжелого течения болезни.

Шляхто отметил, что у людей, страдающих ожирением, увеличенный объем жировой ткани негативно влияет на дыхательные функции, такая ткань также может откладываться в диафрагме.

«С другой стороны, сахарный диабет, который способствует развитию инсулинорезистентности, нарушению микроциркуляции», — сказал он.

Врач рассказал, что при коронавирусе всё это может приводить к нарушению биологических свойств крови и к воспалению.

Еще одним отягощающим фактором при коронавирусе является дефицит витамина D, который, по словам Шляхто, выявили более чем у 71% пациентов с COVID, а у 36,3% — тяжелый дефицит.

По данным оперштаба на 15 октября, за минувшие сутки в России выявили 13 754 новых случая заболевания COVID-19. За весь период эпидемии зарегистрировали 1 354 163 случая в 85 регионах страны. Зафиксировали 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 пациентов.

Ранее, 23 сентября, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала заболевания, которые ухудшают прогнозы пациентов с коронавирусом. Это повышенное давление, ожирение и сахарный диабет.

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