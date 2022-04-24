Священник предостерег от «праздника живота» на Пасху

Глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов в воскресенье, 24 апреля, призвал верующих не устраивать на Пасху праздник живота, а начать разговение с освященных пасхи и куличей, постепенно прибавляя другую еду.

«Безусловно, важно не превратить пасхальное разговение, которое, конечно же, будет, в праздник живота. Мы все же празднуем Христа Воскресшего, а не возможность объесться и упиться», — подчеркнул священник в беседе с «РИА Новости».

Как отметил протоиерей, празднование Пасхи — это время «обильной и вкусной» пищи, но начинать его стоит с освященных в предпасхальные дни пасхи, кулича и яиц, «постепенно прибавляя в количестве и разнообразии еды».

«По опыту могу сказать, что перебирать с жирной мясной пищей опасно в первые дни. Это и на здоровье может не очень хорошо сказаться, и ясности сознания не добавит», — заключил Козлов.

Ранее, 23 апреля, с ним согласилась главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По ее словам, обильный праздничный стол на Пасху может обернуться массой негативных последствий, если не соблюдать меру. Особенно это актуально для тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих семи недель.

Специалист также напомнила, что пасхальный кулич — калорийное блюдо с высоким содержанием сахара. На 100 г кулича может приходиться до 40–50 г сахара, в том числе за счет украшения сахарной глазурью.