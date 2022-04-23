Прямой эфир
Армия
Российским военным в Донбассе отправили пасхальные куличи
Мир
Сотрудники МЧС ЛНР доставили гуманитарную помощь в город Кременная
Экономика
РФ предоставила Белоруссии отсрочку на год по кредитам на сумму свыше $1 млрд
Армия
Военнослужащие подавили огневые точки украинских боевиков на «Азовстали»
Мир
Зеленский сообщил о начале долгожданных поставок оружия от партнеров
Мир
Отряд добровольцев из РФ отправился в Донбасс и на Украину для участия в спецоперации
Мир
В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ пострадал ребенок и еще 13 человек
Экономика
Bloomberg сообщило о дефиците судового топлива на северо-западе Европы
Мир
Пентагон рассмотрит идею о полевых госпиталях США на границах Украины
Мир
Стало известно об отправке британских специалистов по диверсиям подо Львов
Общество
Эксперт спрогнозировал подъем уровня заболеваемости COVID-19 после майских праздников

Диетолог предостерегла от переедания куличей на Пасху

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обильный праздничный стол на Пасху может обернуться массой негативных последствий, если не соблюдать меру, рассказала в субботу, 23 апреля, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Скрытая угроза: диетологи назвали вредные для организма полезные продукты
Чем могут быть опасны тунец, йогурт и чеснок

«Переедание за праздничным столом высококалорийной, жирной и сладкой пищей может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, особенно это актуально для тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих семи недель. После окончания поста самым разумным с медицинской точки зрения будет возвращение к принципам здорового питания, следование которым позволяет избежать проблем, связанных с питанием», — поделилась она с «РИА Новости».

Стародубова напомнила, что пасхальный кулич — калорийное блюдо с высоким содержанием сахара. На 100 грамм кулича может приходиться до 40-50 грамм сахара, в том числе за счет украшения сахарной глазурью.

«Сдобное тесто для куличей готовится с обязательным добавлением яиц и сливочного масла. Средняя калорийность праздничного кулича составляет примерно 350 ккал на 100 граммов, большая часть из которых приходится на добавленные сахар и насыщенные жиры. К тому же на пасхальном столе кулич, как правило, соседствует с другими традиционными блюдами, — крашеными яйцами, творожной пасхой и так далее», продолжила диетолог.

Она порекомендовала для соблюдения нормы питания регулировать порции: для здорового человека с нормальной массой тела большая порция кулича — порядка 150 граммов. При этом сдобную выпечку, которой является кулич, желательно ежедневно не употреблять.

В отношении яиц. в том числе крашенных, врач порекомендовала съедать от половины до одного яйца в день, то есть не более пяти в неделю.

22 апреля врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Приволжье» Наталья Морозова рассказала, как вернуться к привычному рациону после поста без ущерба для здоровья и правильно составить пасхальное меню. Прежде всего специалист отметила, что с медицинской точки зрения церковный пост — это диета с ограничениями в употреблении белковой пищи.

19 апреля врач-диетолог, нутрициолог Скандинавского центра здоровья Инга Давтян рассказала «Известиям», как приготовить вкусные и полезные пасхальные куличи. Так, вместо муки высшего сорта при приготовлении лучше использовать муку второго сорта. Снизить калорийность блюда поможет уменьшение количества или же полный отказ от сухофруктов. Также, готовя кулич, следует минимизировать количество сахара, масла, яиц (в частности, желтка). Вместо сахара можно использовать стевию, сироп агавы, топинамбура, мед, фруктозу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022