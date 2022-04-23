Диетолог предостерегла от переедания куличей на Пасху

Обильный праздничный стол на Пасху может обернуться массой негативных последствий, если не соблюдать меру, рассказала в субботу, 23 апреля, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Переедание за праздничным столом высококалорийной, жирной и сладкой пищей может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, особенно это актуально для тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих семи недель. После окончания поста самым разумным с медицинской точки зрения будет возвращение к принципам здорового питания, следование которым позволяет избежать проблем, связанных с питанием», — поделилась она с «РИА Новости».

Стародубова напомнила, что пасхальный кулич — калорийное блюдо с высоким содержанием сахара. На 100 грамм кулича может приходиться до 40-50 грамм сахара, в том числе за счет украшения сахарной глазурью.

«Сдобное тесто для куличей готовится с обязательным добавлением яиц и сливочного масла. Средняя калорийность праздничного кулича составляет примерно 350 ккал на 100 граммов, большая часть из которых приходится на добавленные сахар и насыщенные жиры. К тому же на пасхальном столе кулич, как правило, соседствует с другими традиционными блюдами, — крашеными яйцами, творожной пасхой и так далее», продолжила диетолог.

Она порекомендовала для соблюдения нормы питания регулировать порции: для здорового человека с нормальной массой тела большая порция кулича — порядка 150 граммов. При этом сдобную выпечку, которой является кулич, желательно ежедневно не употреблять.

В отношении яиц. в том числе крашенных, врач порекомендовала съедать от половины до одного яйца в день, то есть не более пяти в неделю.

22 апреля врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Приволжье» Наталья Морозова рассказала, как вернуться к привычному рациону после поста без ущерба для здоровья и правильно составить пасхальное меню. Прежде всего специалист отметила, что с медицинской точки зрения церковный пост — это диета с ограничениями в употреблении белковой пищи.

19 апреля врач-диетолог, нутрициолог Скандинавского центра здоровья Инга Давтян рассказала «Известиям», как приготовить вкусные и полезные пасхальные куличи. Так, вместо муки высшего сорта при приготовлении лучше использовать муку второго сорта. Снизить калорийность блюда поможет уменьшение количества или же полный отказ от сухофруктов. Также, готовя кулич, следует минимизировать количество сахара, масла, яиц (в частности, желтка). Вместо сахара можно использовать стевию, сироп агавы, топинамбура, мед, фруктозу.