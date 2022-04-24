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Путин поздравил россиян с Пасхой

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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 24 апреля, поздравил православных христиан и всех граждан страны с праздником Пасхи. Текст поздравления приводит пресс-служба Кремля.

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«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение российских богатейших духовных традиций, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения.

По словам президента, самого искреннего признания заслуживает благотворительная деятельность христианских религиозных организаций, нацеленная на оказание помощи всем нуждающимся в заботе и поддержке.

Путин пожелал россиянам здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Ранее, в ночь на воскресенье, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение, которое также посетил российский лидер. Он приехал к полуночи, в тот момент, когда совершающий Божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл произносит торжественный возглас «Христос воскресе» и прихожане поздравляют друг друга с наступившим торжеством.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к россиянам, в котором поздравил их с Пасхой. Он призвал россиян участвовать в делах милосердия и поблагодарил людей, помогающих пострадавшим от боевых столкновений в Донбассе.

23 апреля частицу Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня доставили в Москву бортом делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Встречать Благодатный огонь в аэропорт прибыли представители различных епархий РПЦ, чтобы отвезти в регионы частицу святыни.

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