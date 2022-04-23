Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву

Частицу Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня доставили в Москву бортом делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), который приземлился в аэропорту Внуково-3 в субботу, 23 апреля.

Через некоторое время огонь доставят в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение. Также частицы благодатного огня передадут в несколько столичных и подмосковных храмов.

Встречать Благодатный огнь в аэропорт прибыли представители различных епархий Русской православной церкви (РПЦ), чтобы отвезти в регионы частицу святыни, сообщает ТАСС.

Благодатный огонь сошел днем в Великую субботу. Делегация ФАП вылетела в субботу в Иерусалим. Перед передачей святыни патриарх Иерусалимский Феофил совместно с ФАП вознесли молитву о мире на Святой земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов.

Глава делегации ФАП, председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин присутствовал на торжественной церемонии и зажег от Благодатного огня лампаду. После чего частицу Благодатного огня самолетом доставили в Москву.

Благодатный огонь — святыня для верующих, которая символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Ежегодно свыше десяти столетий церемония освещения проходит в Кувуклии, часовне над Гробом Господним.