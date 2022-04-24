В главном храме Мариуполя отметили Пасху

В главном православном храме Мариуполя отмечают праздник Пасхи. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщают «РИА Новости».

Отмечается, что на храме видны следы обстрелов украинскими националистами.

«Самый большой православный храм Мариуполя, Храм Покрова Божией Матери, расположен в центре города на улице Соборная, рядом с Драмтеатром. Сейчас в храме волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарную помощь», — рассказала участница отряда добровольцев, доставляющая гумпомощь жителям города.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в субботу, 23 апреля, показал, как толпы людей становятся в очереди за гуманитарной помощью в Мариуполе, который постепенно возвращается к обычной жизни.

Ранее в этот же день гражданка Мариуполя рассказала о постепенном возвращении мирной жизни в город. По ее словам, Украина все восемь лет их фактически «давила», сейчас же, наоборот, началось спокойное время.

Ранее, 22 апреля, Минобороны РФ сообщило, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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