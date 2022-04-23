Жительница Мариуполя рассказала о возвращении мирной жизни в город

Жительница Мариуполя рассказала «Известиям» в субботу, 23 апреля, о постепенном возвращении мирной жизни в город.

«Возвращается, да, конечно, слава богу. Мы рады, что уже затишье у нас. Мы рады, что Россия к нам пришла. Мы этого ждали с 2013 года, поэтому очень довольны», — поделилась Виктория Маликова.

По ее словам, Украина их «давила». Сейчас же наоборот началась тихая, мирная жизнь.

«Пока нет света, к сожалению. Готовим пока на кострах, но ничего, слава богу, уже тихо-мирно, уже нам хорошо», — отметила она.

Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают волонтеры, раздающие продовольственные наборы и помогающие лежачим больным. Кроме того, были созданы 10 центров помощи, где можно зарядить мобильные телефоны, получить сим-карты, воду и продукты питания, а также узнать информацию о своих близких родственниках.

Ранее, 22 апреля, Минобороны РФ сообщило, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Мариуполе остаются заблокированными более 2 тыс. боевиков. Он добавил, что город находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), а операцию по полному освобождению предприятия можно завершить за 3–4 дня. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, руководствуясь соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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